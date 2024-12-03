"Перчатки", "рукавиці" та "рукавички": коли та яке слово потрібно говорити в українській мові

В Україну прийшла зима, а разом з нею ми повитягали з шаф усі елементи теплого одягу - шапки, шарфи та рукавички. Більшість українців у розмові вживає слово "перчатки", вказуючи на "рукавиці" чи "рукавички", але це помилка.

Коли потрібно казати "рукавиці", а коли "рукавички" та чому не варто використовувати слово "перчатки", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення мовознавця та педагога Олександра Авраменко на каналі в YouTube.

За словами Олександра Авраменко, слова "перчатки" в українських словниках немає і це - суржик та калька з російської мови. А в українській мові є свої відповідники - "рукавиці" та "рукавички".

"Наші словники знають два слова - рукавиці та рукавички. Але вони позначають не одне і те ж саме", - пояснив мовознавець.

Авраменко додав, що рукавиці - це ті, які мають лише одне відділення для великого пальця. А от рукавички - це ті, які мають п'ять отворів, для кожного пальця руки.

"А от боксерські можуть бути й рукавиці, і рукавички - залежно від розміру", - наголосив мовознавець.

До речі, рукавиці ефективніше зберігають тепло рук, ніж рукавички, оскільки окремо пальці швидше замерзають. Зимові рукавиці в'яжуть з вовни, але вони можуть також бути виготовлені зі шкіри, трикотажу та інших матеріалів.

Мітенки - це шкіряні рукавички "без пальців". Такі використовують байкери та фанати мотоспорту.

А от рукавиці для захисту від надвисоких температур, які використовують сталевари, склодуви та зварювальники, називаються вачеги.

Рукавички у давнину ще називали пальчатка. Зараз це слово вважається рідковживаним.