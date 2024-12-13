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"Зварити каву" или "заварити каву": запомните, как и когда говорить на украинском правильно

Когда нужно говорить "заварити каву", а когда "зварити каву" (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Утро у многих украинцев начинается с чашки ароматного кофе. Способ приготовления напитка у каждого разный, но языковые ошибки делают все одинаково, потому что не догадываются, когда нужно говорить "завари каву" и "звари каву".

Как правильно говорить о приготовлении кофе и в каких случаях мы ошибаемся, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснения языковеда и педагога Александра Авраменко на канале в YouTube.

Эксперт объяснил, где уместно использовать слово "варити", а в каких случаях нужно говорить "заварити".

"Варити" - это кипятить в воде или в какой-то другой жидкости. Варят - борщ, компот, суп. А "заварити" - это залить что-либо кипятком для образования настоя. Поэтому заваривают чай, липовый цвет, ромашку. А вот кофе - и "варять", и "заварюють", - пояснил языковед.

Он добавил, что выбор правильного слова зависит от того, каким именно способом вы собираетесь приготовить этот вкусный напиток.

"Если вы насыпали в турку или джезву кофе и залили кипятком, а потом поставили на плиту и ждете, когда поднимется пенка, то такой кофе вы "варите". А если залили кипятком и немного дали настояться напитку, то вы его "заварювали", - объяснил разницу Александр Авраменко.

Кстати, если вы делаете кофе в специальной кухонной технике, то можно сказать проще - "приготувати каву".

 

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