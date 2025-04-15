Без зв'язків і впливових батьків: 5 молодих актрис, які досягли всього самі

Марго Роббі

Вихована в Австралії мамою-одиначкою з трьома братами і сестрами, зірка "Барбі" Марго Роббі мала дуже звичайну роботу, перш ніж стати однією з найвидатніших молодих акторок Голлівуду, які зробили це без родинних зв’язків.

Вона прибирала будинки, працювала у магазині для серфінгу та у мережі сендвічів Subway, як вона розповіла MovieMaker в інтерв’ю 2020 року.

У підлітковому віці вона зіграла гостьову роль в австралійському мильному серіалі "Сусіди", але так вразила всіх, що зрештою стала регулярною учасницею серіалу.

Під час прослуховування "Вовка з Волл-стріт" вона привернула увагу Мартіна Скорсезе та Леонардо Ді Капріо, спонтанно давши Ді Капріо ляпаса. Кадр з фільму "Вовк з Волл-стріт"

34-річна акторка нещодавно розповіла Vanity Fair, що слава прийшла швидше, ніж вона очікувала.

"Щось відбувалося на тих ранніх стадіях, і все було досить жахливо, і я пам’ятаю, як сказала своїй мамі: "Я не думаю, що хочу цього робити". І вона просто подивилася на мене, абсолютно прямолінійно, і сказала: "Дорога, я думаю, що вже занадто пізно не робити цього'" Тоді я зрозуміла, що єдиний шлях - це вперед", - пригадувала Марго.

Її фільм "Барбі", який вона також продюсувала, був номінований на вісім премій "Оскар", у тому числі за найкращий фільм. Переміг за оригінальну пісню.

Дженна Ортега

22-річна зірка "Крику" та "Венздей" Дженна Ортега виросла в долині Коачелла в багатодітній родині - вона четверта з шести дітей.

В індустрію вона прорвалася ще в дитинстві: за словами акторки, все почалося з того, що вона з шести років благала свою маму-медсестру допомогти їй стати акторкою, і, врешті-решт, домоглася свого, про що розповіла в інтерв’ю MovieMaker. Дженна Ортега (фото: instagram.com/jennaortega)

"Спочатку я хотіла почати грати, коли мені було шість років, але моя мама відмовила. Тож я деякий час благала її, і, щоб заткнути мене, вона подарувала мені книгу монологів, яку придбала в Barnes and Noble. Я зробила для неї цей монолог про те, що моя мама помирає від раку, і вона записала його на плівку та розмістила на своєму Facebook як жарт", - розповіла Ортега.

"І випадково кастинг-директор подивився стрічку, зв'язався з моєю мамою і сказав: "Привіт, у мене є друг, який є агентом. Я думаю, що ваша донька повинна зустрітися з ними". Тож моя мама ніби вирила собі могилу з цим", - додала вона.

Зендая

Зендая Марі Стоермер Коулман, дитина двох вчителів, вперше знялася у виставі "Місяць чорної історії" у своїй школі в Окленді, Каліфорнії. Пізніше вона приєдналася до Каліфорнійського Шекспірівського театру, де її мати влітку працювала завідувачкою. Зендая (фото: instagram.com/zendaya)

Невдовзі Зендая почала працювати моделлю та отримала роль у Disney. Зараз вона виконує головні ролі у таких франшизах, як "Ейфорія", "Дюна" та "Людина-павук", що ставить її серед найвідоміших молодих акторок, перевершуючи багатьох зірок з кращими зв'язками.

Минулого року 28-річна акторка зіграла головну роль у блокбастері "Дюна: Частина 2" та у відомому фільмі Луки Гуаданьїно "Претенденти".

Сідні Свіні

Колега Зендаї по фільму "Ейфорія", Сідні Свіні, поділилася історією про важкі часи свого дитинства, коли її сім’я втратила дім, а батьки розлучилися, а сама вона намагалася пробитися в Голлівуд.

Вона зізналася, що протягом багатьох років чула відмови.

"Мені казали, що я недостатньо хороша, що не впораюся, що я недостатньо красива. Це тривало весь час", - розповіла зірка у 2021 році в інтерв'ю Associated Press, коли видання називало її однією з найвидатніших акторок року.

Вона також згадала, що її батьки неодноразово сумнівалися в правильності вибору шляху для неї. Сідні Свіні (фото: instagram.com/sydney_sweeney)

Попри труднощі, Сідні здобула визнання за свою роль у першому сезоні серіалу HBO "Білий лотос", а також за нещодавню роботу у фільмі "Реальність", заснованому на реальних подіях. Її кар’єра лише набирає обертів, а в майбутньому її чекає рімейк культового фільму "Барбарелл"».

Як і Марго Роббі, Сідні є прикладом молодої акторки, яка досягла успіху без родинних зв’язків, а тепер робить кроки в продюсуванні: її фільм "Будь-хто, крім тебе", який вона продюсувала, став великим хітом минулого року.

Також Свіні була успішною ведучою на Saturday Night Live.

Мейсі Вільямс

Маргарет Констанс Вільямс, яка пізніше взяла ім’я "Мейсі", виросла в селі Клаттон, Сомерсет, разом з матір’ю, вітчимом і трьома братами та сестрами в будинку ради - типі британського державного житла.

Вона навчалася у школі виконавських мистецтв, де займалася музичним театром та танцями, і вже в 12 років отримала свою першу значну роль Ар’ї Старк у серіалі "Гра престолів", де її персонаж став одним із найважливіших. Мейсі Вільямс (фото: instagram.com/maisie_williams)

Нині, у 27 років, Мейсі грає роль Кетрін Діор у шоу Apple TV+ "Новий погляд", де вона втілює образ молодшої сестри знаменитого модельєра Крістіана Діора.