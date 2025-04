Стосунки - це не для них: 5 зірок, які відмовились від побачень

У 2016 році в інтерв’ю The New York Times вона зізналася, що щасливіша, коли залишається на самоті. Вупі Голдберг (фото: instagram.com/whoopigoldberg)

Після низки невдалих стосунків Ембер Роуз заявила, що більше не прагне романтичних стосунків і хоче залишатися самотньою до кінця життя. У подкасті "Sofia with an F" вона відверто поділилася своєю позицією. Ембер Роуз (фото: instagram.com/amberrose)

Вас може зацікавити

При написанні матеріалу були використані наступні джерела: Sofia with an F, The Sunday Times, The New York Times.