Стосунки - це не для них: 5 зірок, які відмовились від побачень

Ці зірки свідомо відмовилися від побачень і стосунків, обравши самотність або фокус на кар'єрі, родині чи власному комфорті. Їхні історії доводять: щастя - не завжди про пару, а про внутрішню гармонію.

Еллісон Дженні

65-річна Еллісон Дженні неодноразово заявляла, що не шкодує про те, що не вийшла заміж і не народила дітей. У 2021 році, під час участі в одному з епізодів шоу Дрю Беррімор, акторка поділилася своїми думками щодо особистого життя та кар’єри. Еллісон Дженні (фото: instagram.com/allisonbjanney)

"Я думаю, якби в потрібний момент поруч зі мною опинився правильний чоловік і в мене виникло бажання мати дітей, усе могло скластися інакше. Зараз я на тому етапі життя, коли хочу краще зрозуміти себе і те, чого насправді прагну. Було б чудово знайти людину, з якою можна поділити своє життя, але навіть якщо цього не станеться - зі мною все буде гаразд", - зізналася зірка.

Ембер Роуз

Після низки невдалих стосунків Ембер Роуз заявила, що більше не прагне романтичних стосунків і хоче залишатися самотньою до кінця життя. У подкасті "Sofia with an F" вона відверто поділилася своєю позицією. Ембер Роуз (фото: instagram.com/amberrose)

"Я більше не хочу ні з ким ділити свій дім або життя. Не хочу, щоб хтось був поруч із моїми дітьми. Не хочу інтиму… Просто ні, фу. Мені комфортно бути самій. Я справді щаслива, що не ділю своє ліжко ні з ким", - розповідала акторка.

Шарліз Терон

Шарліз Терон настільки комфортно почувається в самотності, що навіть не може пригадати, коли востаннє зустрічалася з кимось.

В ефірі "Шоу Дрю Беррімор" акторка розповіла, що виховує дітей одна і не відчуває потреби у стосунках. Шарліз Терон (фото: instagram.com/charlizeafrica)

"Це не та "гра", про яку всі думають. Це інша - в якій моє життя справді хороше. Тож якщо хтось хоче стати його частиною, він має принести щось особливе, і навіть більше, ніж просто "щось". Я не збираюся погоджуватися на менше. І, чесно кажучи, я не почуваюся самотньою", - сказала вона.

Лінда Євангеліста

Після складних періодів у житті, пов’язаних із проблемами зі здоров’ям і невдалими стосунками, Лінда Євангеліста відверто поділилася своїм ставленням до побачень в інтерв’ю The Sunday Times. Лінда Євангеліста (фото: instagram.com/lindaevangelista)

"Я більше не хочу ні з ким спати. Я навіть не хочу чути, як хтось дихає", - зізналася вона.

Вупі Голдберг

Акторка Вупі Голдберг неодноразово підкреслювала, що її кінцева мета в житті - не обов’язково знайти чоловіка, на відміну від багатьох інших людей.

У 2016 році в інтерв’ю The New York Times вона зізналася, що щасливіша, коли залишається на самоті. Вупі Голдберг (фото: instagram.com/whoopigoldberg)

"Я можу проводити з кимось стільки часу, скільки захочу, але не прагну бути з кимось назавжди або жити разом. Я не хочу, щоб хтось був у моєму домі", - сказала вона.