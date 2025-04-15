Без связей и влиятельных родителей: 5 молодых актрис, которые достигли всего сами

Марго Робби

Воспитанная в Австралии мамой-одиночкой с тремя братьями и сестрами, звезда "Барби" Марго Робби имела очень обычную работу, прежде чем стать одной из самых выдающихся молодых актрис Голливуда, которые сделали это без родственных связей.

Она убирала дома, работала в магазине для серфинга и в сети сэндвичей Subway, как она рассказала MovieMaker в интервью 2020 года.

В подростковом возрасте она сыграла гостевую роль в австралийском мыльном сериале "Соседи", но так поразила всех, что в итоге стала регулярной участницей сериала.

Во время прослушивания "Волка с Уолл-стрит" она привлекла внимание Мартина Скорсезе и Леонардо Ди Каприо, спонтанно дав Ди Каприо пощечину. Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"

34-летняя актриса недавно рассказала Vanity Fair, что слава пришла быстрее, чем она ожидала.

"Что-то происходило на тех ранних стадиях, и все было довольно ужасно, и я помню, как сказала своей маме: "Я не думаю, что хочу этого делать". И она просто посмотрела на меня, совершенно прямолинейно, и сказала: "Дорогая, я думаю, что уже слишком поздно не делать этого'" Тогда я поняла, что единственный путь - это вперед", - вспоминала Марго.

Ее фильм "Барби", который она также продюсировала, был номинирован на восемь премий "Оскар", в том числе за лучший фильм. Победил за оригинальную песню.

Дженна Ортега

22-летняя звезда "Крика" и "Венздей" Дженна Ортега выросла в долине Коачелла в многодетной семье - она четвертая из шести детей.

В индустрию она прорвалась еще в детстве: по словам актрисы, все началось с того, что она с шести лет умоляла свою маму-медсестру помочь ей стать актрисой, и, в конце концов, добилась своего, о чем рассказала в интервью MovieMaker. Дженна Ортега (фото: instagram.com/jennaortega)

"Сначала я хотела начать играть, когда мне было шесть лет, но моя мама отказала. Поэтому я некоторое время умоляла ее, и, чтобы заткнуть меня, она подарила мне книгу монологов, которую приобрела в Barnes and Noble. Я сделала для нее этот монолог о том, что моя мама умирает от рака, и она записала его на пленку и разместила на своем Facebook как шутку", - рассказала Ортега.

"И случайно кастинг-директор посмотрел ленту, связался с моей мамой и сказал: "Привет, у меня есть друг, который является агентом. Я думаю, что ваша дочь должна встретиться с ними". Поэтому моя мама будто вырыла себе могилу с этим", - добавила она.

Зендая

Зендая Мари Стоермер Коулман, ребенок двух учителей, впервые снялась в спектакле "Месяц черной истории" в своей школе в Окленде, Калифорния. Позже она присоединилась к Калифорнийскому Шекспировскому театру, где ее мать летом работала заведующей. Зендая (фото: instagram.com/zendaya)

Вскоре Зендая начала работать моделью и получила роль в Disney. Сейчас она исполняет главные роли в таких франшизах, как "Эйфория", "Дюна" и "Человек-паук", что ставит ее среди самых известных молодых актрис, превосходя многих звезд с лучшими связями.

В прошлом году 28-летняя актриса сыграла главную роль в блокбастере "Дюна: Часть 2" и в известном фильме Луки Гуаданьино "Претенденты".

Сидни Суини

Коллега Зендаи по фильму "Эйфория" Сидни Суини поделилась историей о тяжелых временах своего детства, когда ее семья потеряла дом, а родители развелись, а сама она пыталась пробиться в Голливуд.

Она призналась, что на протяжении многих лет слышала отказы.

"Мне говорили, что я недостаточно хороша, что не справлюсь, что я недостаточно красива. Это продолжалось все время", - рассказала звезда в 2021 году в интервью Associated Press, когда издание называло ее одной из самых выдающихся актрис года.

Она также упомянула, что ее родители неоднократно сомневались в правильности выбора пути для нее. Сидни Суини (фото: instagram.com/sydney_sweeney)

Несмотря на трудности, Сидни получила признание за свою роль в первом сезоне сериала HBO "Белый лотос", а также за недавнюю работу в фильме "Реальность", основанном на реальных событиях. Ее карьера только набирает обороты, а в будущем ее ждет ремейк культового фильма "Барбарелл"".

Как и Марго Робби, Сидни является примером молодой актрисы, которая достигла успеха без родственных связей, а теперь делает шаги в продюсировании: ее фильм "Кто угодно, кроме тебя", который она продюсировала, стал большим хитом в прошлом году.

Также Суини была успешной ведущей на Saturday Night Live.

Мэйси Уильямс

Маргарет Констанс Уильямс, которая позже взяла имя "Мэйси", выросла в деревне Клаттон, Сомерсет, вместе с матерью, отчимом и тремя братьями и сестрами в доме совета - типе британского государственного жилья.

Она училась в школе исполнительских искусств, где занималась музыкальным театром и танцами, и уже в 12 лет получила свою первую значительную роль Арьи Старк в сериале "Игра престолов", где ее персонаж стал одним из важнейших. Мэйси Уильямс (фото: instagram.com/maisie_williams)

Ныне, в 27 лет, Мэйси играет роль Кэтрин Диор в шоу Apple TV+ "Новый взгляд", где она воплощает образ младшей сестры знаменитого модельера Кристиана Диора.