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Зустрічається в однієї зі 100 тисяч: у Львові жінці видалили рідкісну величезну пухлину

Львів, Середа 20 грудня 2023 16:08
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Зустрічається в однієї зі 100 тисяч: у Львові жінці видалили рідкісну величезну пухлину У Львові в жінки виявили рідкісну пухлину (фото: facebook.com/1tmolviv)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові хірурги врятували 40-річну пацієнтку, якій під час чергового медогляду діагностували рідкісну доброякісну пухлину. Утворення порушувало процес вироблення гормонів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook Першого медичного об'єднання Львова.

Що відомо

40-річна мешканка Львівської області бореться з розсіяним склерозом. Це невиліковне прогресуюче захворювання центральної нервової системи.

Все свідоме життя жінка з усіх сил протистоїть хронічній недузі. Порятунку шукала і за кордоном, де пройшла експериментальне лікування, яке, за її словами, допомогло. Аби контролювати свій стан, жінка постійно проходить огляди, у тому числі і МРТ-обстеження.

Однак, під час планової томографії у неї і виявили пухлину. Лікарі встановили, що у жінки - феохромоцитома. Це доволі рідкісна доброякісна пухлина надниркових залоз, яка порушує процес вироблення гормонів.

За статистикою ця пухлина зустрічається в однієї людини зі 100 тисяч.

Яких розмірів була пухлина

На момент обстеження пацієнтки феохромоцитома виросла вже до 10 см та несла пряму загрозу життю. Вона тиснула на сусідні органи і структури та могла розірватись.

Також в наднирниках виробляються вкрай важливі гормони, що регулюють рівень артеріального тиску. Будь-якої миті у жінки міг статися гіпертонічний криз, а це могло призвести до раптової смерті.

Під час операції хірурги виконали лівобічну адреналектомію - це видалення пухлини разом з наднирником. Операція тривала 2 години та на щастя пройшла успішно.

На четвертий день після втручання пацієнтка вже поїхала додому. За словами жінки, після операції вона знову прагне сконцентруватися на подальшому лікуванні своєї хронічної хвороби.

Зустрічається в однієї зі 100 тисяч: у Львові жінці видалили рідкісну величезну пухлинуЗустрічається в однієї зі 100 тисяч: у Львові жінці видалили рідкісну величезну пухлинуЗустрічається в однієї зі 100 тисяч: у Львові жінці видалили рідкісну величезну пухлинуУ Львові в жінки виявили рідкісну пухлину (фото: facebook.com/1tmolviv)

Раніше ми повідомляли, що у Львові жінка жила з пухлиною 19 років.

Також читайте, що вчительці видалили пухлину вагою 13 кілограмів.

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