Жила з пухлиною 19 років: у Львові жінка ризикувала назавжди бути прикутою до ліжка

У Львові лікарі врятували 68-річну пацієнтку, яка жила з пухлиною в легенях 19 років. Вона ризикувала бути назавжди прикутою до ліжка.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook Першого медичного об'єднання Львова.

Як жила жінка

Анна Курій з маленького села у Львівській області. Відомо, що жінка має шестеро дітей, багато клопоту і все життя тяжко працює.

Однак, попри це вона на здоров’я ніколи не скаржилася. Лише рік тому, як вона пішла на пенсію, її почали турбувати болі в ногах.

За словами медиків, до лікарів Анна тоді не звернулася. Але останній місяць перетворився на справжнє пекло: через біль жінка не могла спати, ліки не приносили полегшення. Після цього вона нарешті пішла до лікаря за місцем проживання.

Що показало обстеження

Коли фахівці обстежили жінку, вони виявили пухлину в плевральній порожнині, яка займає третину легень. Гігантське утворення проросло вже в хребет і почало тиснути на нервові закінчення спинного мозку, що й спричинило оніміння ніг.

Тип пухлини - невринома, пояснили медики. Вони розповіли, що це новоутворення, яке походить із нервових закінчень і переважно є доброякісним.

Небезпека невриноми в тому, що вона росте довго і безсимптомно. Так і сталося в Анни. За розміром пухлини фахівці встановили, що вона росла цілих 19 років.

За словами медиків, на момент звернення невринома вже так проросла в хребет, що могла назавжди паралізувати жінку. Тому була потрібна термінова операція, тому Анну направили до Львова.

Там фахівці оглянули жінку, провели контрольне КТ-дослідження і, щоб мінімізувати ризики, ухвалили рішення оперувати мультидисциплінарною командою.

Як зараз почувається жінка

Хірурги під час операції одномоментно видалили невриному, яка проросла в плевральну порожнину і канал хребта та стискала спинний мозок. Складне втручання тривало чотири години. На щастя, все пройшло успішно.

На другу добу після операції Анна вже перебувала у звичайній палаті і раділа, що відчуває ноги і може ними повноцінно рухати.

Через тиждень вона вже поїхала додому.

У Львові врятували жінку, яка 19 років жила з пухлиною (фото: facebook.com/1tmolviv)