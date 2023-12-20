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Встречается у одного из 100 тысяч: во Львове женщине удалили редкую огромную опухоль

Львов, Среда 20 декабря 2023 16:08
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Встречается у одного из 100 тысяч: во Львове женщине удалили редкую огромную опухоль Во Львове у женщины обнаружили редкую опухоль (фото: facebook.com/1tmolviv)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове хирурги спасли 40-летнюю пациентку, которой во время очередного медосмотра диагностировали редкую доброкачественную опухоль. Образование нарушало процесс выработки гормонов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Первого медицинского объединения Львова.

Что известно

40-летняя жительница Львовской области борется с рассеянным склерозом. Это неизлечимое прогрессирующее заболевание центральной нервной системы.

Всю сознательную жизнь женщина изо всех сил противостоит хроническому недугу. Спасения искала и за границей, где прошла экспериментальное лечение, которое, по ее словам, помогло. Чтобы контролировать свое состояние, женщина постоянно проходит осмотры, в том числе и МРТ-обследование.

Однако во время плановой томографии у нее и обнаружили опухоль. Врачи установили, что у женщины - феохромоцитома. Это довольно редкая доброкачественная опухоль надпочечников, которая нарушает процесс выработки гормонов.

По статистике эта опухоль встречается у одного человека из 100 тысяч.

Каких размеров была опухоль

К моменту обследования пациентки феохромоцитома выросла уже до 10 см и несла прямую угрозу жизни. Она оказывала давление на соседние органы и структуры и могла разорваться.

Также в надпочечниках вырабатываются крайне важные гормоны, регулирующие уровень артериального давления. В любой момент у женщины мог произойти гипертонический криз, а это могло привести к внезапной смерти.

Во время операции хирурги выполнили левостороннюю адреналэктомию - это удаление опухоли вместе с надпочечником. Операция длилась 2 часа и к счастью прошла успешно.

На четвертый день после вмешательства пациентка уже уехала домой. По словам женщины, после операции она снова стремится сконцентрироваться на дальнейшем лечении своей хронической болезни.

Встречается у одного из 100 тысяч: во Львове женщине удалили редкую огромную опухольВстречается у одного из 100 тысяч: во Львове женщине удалили редкую огромную опухольВстречается у одного из 100 тысяч: во Львове женщине удалили редкую огромную опухольВо Львове у женщины обнаружили редкую опухоль (фото: facebook.com/1tmolviv)

Ранее сообщалось, что во Львове женщина жила с опухолью 19 лет.

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