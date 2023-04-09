Зустрічаємо Вербну неділю: головні традиції, звичаї і заборони великого свята

Що значить свято

Появі свята послужили біблійна історія в'їзду Ісуса до Єрусалима верхом на ослі з Віфагії.

Люди встеляли йому шлях пальмовим гіллям, тим самим вітаючи Спасителя. Донині в Єрусалимі збереглася "Пальмова вулиця", названа на честь даної події.

В Україні пальма - нетипова рослина, тому пальмове гілля в обрядах ми замінили на вербне, яке до цього часу саме розпускається.

Свято має народну назву - Вербна неділя (Квітна, Цвітна, Шуткова, Баськова, Пальмова неділя, Неділя ваїй).

Це велике свято у християнському календарі належить до числа дванадесятих.

Від Вербної неділі починається Страсний тиждень - останній тиждень Великого посту та підготовки до Великодня.

Традиції Вербної неділі

У храмах проводяться святкові служби, а віряни приносять із собою на освячення гілочки верби. Вважається, що після ритуалу рослина отримує цілющу та захисну силу. Вербу зберігають удома до наступного року і вважається, що вона оберігає від хвороб та поганого ока.

До нашого часу дійшла жартівлива традиція з вербою. Після служби в церкві легенько б'ють гілочкою один одного і примовляють: "То не я б'ю - верба б'є, через тиждень Великдень, недалечко - червоне яєчко".

Верба - головний символ свята (фото: freepik)

Якщо у вас нема змоги відвідати богослужіння, освятіть гілочки верби молитвою: "Освячуються верби ці, благодаттю Всесвятаго Духа і окропленням води ця священні, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь!"

Вербна неділя припадає на дні Великого посту, тому більшість продуктів перебуває під забороною. Однак у свято є послаблення: дозволяється гаряча їжа, риба і навіть трохи кагору - солодкого церковного вина.

У народі вірили в силу верби. Вважається, що вербні бруньки додають чоловікам силу, а жінок лікують від безпліддя. У відварі з нирок купали маленьких дітей для захисту від хвороб.

Важливо пам'ятати, що вербу для освячення варто рвати тільки з молодих і здорових дерев, уникаючи хворих рослин і тих, що ростуть поблизу цвинтарів.

Що суворо заборонено робити у Вербну неділю

Як і в будь-яке велике свято варто відмовитися від виконання важкої роботи, роботи по дому - прибирання, прання тощо, а також рукоділля

Не можна сваритися, конфліктувати, кричати, бажати іншим лиха, ображатися, пліткувати.

Краще не відмовляти іншим у проханнях про допомогу, а також не ігнорувати нужденних.

Триває Великий піст, тому не можна їсти м'ясо, яйця і молочні продукти. Однак на честь свята дозволяється невелике послаблення - можна їсти рибу, а також випити трохи кагору.

Не можна сьогодні садити город - великий урожай зібрати не вдасться.

Також варто відмовитися від активних розваг, походу в розважальні заклади і вживання алкоголю.

У народі вірили також, що не можна розчісувати волосся в цей день.

Забороняється також влаштовувати будь-які поминальні обіди.

Заборонено викидати торішні гілочки верби - це до нещастя. Замість цього їх потрібно спалити.

Народні прикмети на Вербну неділю

Якщо ллє дощ на Вербну неділю, то рік буде врожайний.

Верба розпустилася - рік буде вдалим.

Якщо сонячна погода на Вербну неділю, то рік пройде вдало.

Вранці іній і туман - до врожайного року.

Якщо під час польоту птахи кричать, то буде посушливе літо..

Сильна молитва на Вербну неділю для зміцнення здоров'я: