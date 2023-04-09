Встречаем Вербное воскресенье: главные традиции, обычаи и запреты великого праздника

Что значит праздник

Появлению праздника послужили библейская история въезда Иисуса в Иерусалим верхом на осле из Вифагии.

Люди устилали ему путь пальмовыми ветвями, тем самым приветствуя Спасителя. До сих пор в Иерусалиме сохранилась "Пальмовая улица", названная в честь данного события.

В Украине пальма - нетипичное растение, поэтому пальмовые ветви в обрядах мы заменили на вербные, которые к этому времени как раз распускаются. Праздник имеет народное название - Вербное воскресенье (Цветное, Шутковое, Басковое, Пальмовое воскресенье, Неделя ваий).

Этот большой праздник в христианском календаре относится к числу двунадесятых.

С Вербного воскресенья начинается Страстная неделя - последняя неделя Великого поста и подготовки к Пасхе.

Традиции Вербного воскресенья

В храмах проводятся праздничные службы, а верующие приносят с собой на освящение веточки вербы. Считается, что после ритуала растение получает целительную и защитную силу. Вербу хранят дома до следующего года и считается, что она охраняет от болезней и плохого глаза.

До наших дней дошла шутливая традиция с вербой. После службы в церкви легонько бьют веточкой друг друга и приговаривают: "Так не я бью - верба бьет, через неделю Пасха, недалеко - красное яичко".

Верба - главный символ праздника (фото: freepik)

Если у вас нет возможности посетить богослужение, освятите веточки вербы молитвой: "Освящяются вербы сии, благодатью Всесвятого Духа и окроплением воды священны, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!"

Вербное воскресенье приходится на дни Великого поста, поэтому большинство продуктов под запретом. Однако в праздник есть послабление: разрешается горячая еда, рыба и даже немного кагора - сладкого церковного вина.

В народе верили в силу вербы. Считается, что вербные почки придают мужчинам силу, а женщин лечат от бесплодия. В отваре из почек купали маленьких детей для защиты от болезней.

Важно помнить, что вербу для освящения следует рвать только с молодых и здоровых деревьев, избегая больных растений и растущих вблизи кладбищ.

Что строго запрещено делать в Вербное воскресенье

Как и в любой большой праздник стоит отказаться от выполнения тяжелой работы, работы по дому - уборка, стирка и т. п., а также рукоделия.

Нельзя ссориться, конфликтовать, кричать, желать другим бед, обижаться, сплетничать.

Лучше не отказывать другим в просьбах о помощи, а также не игнорировать нуждающихся.

Продолжается Великий пост, поэтому нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты. Однако в честь праздника разрешается небольшое послабление – можно есть рыбу, а также выпить немного кагора.

Нельзя сегодня сажать огород - большой урожай собрать не удастся.

Также следует отказаться от активных развлечений, похода в развлекательные заведения и употребления алкоголя.

В народе верили также, что нельзя расчесывать волосы в этот день.

Запрещается также устраивать какие-либо поминальные обеды.

Запрещено выбрасывать прошлогодние веточки вербы - это к несчастью. Вместо этого их нужно сжечь.

Народные приметы на Вербное воскресенье

Если льет дождь на Вербное воскресенье, год будет урожайный.

Верба распустилась - год будет удачным.

Если солнечная погода на Вербное воскресенье, год пройдет удачно.

Утром иней и туман - к урожайному году.

Если во время полета птицы кричат, то будет засушливое лето.

Сильная молитва на Вербное воскресенье для укрепления здоровья: