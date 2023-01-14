Зустрічаємо Старий Новий рік 2023: кращі привітання в СМС, листівках і віршах
Старий Новий рік українці зустрічають 14 січня 2023 року. Цей особливий день є частиною Святок - зимового циклу, який починається з Різдва і закінчується Водохрещем.
Як привітати рідних і близьких зі святом - в матеріалі Styler нижче.
Привітання в листівках, віршах і СМС
Старий Новий рік у хаті,
Зустрічай його хутчіш.
Став на стіл горілки пляшку,
Сало і ковбаску ріж.
Принесе нехай це свято
Щастя і добро в сім’ю,
Хай ввійде кохання щире
В душу радісну твою.
Гроші водяться в кишені
І у схованці нехай,
З позитивом у майбутнє
Двері тільки відчиняй.
Іще одне прийшло зимове свято -
Постукав в двері Новий рік Старий!
Бажаю вам здоров’я й силу мати
Його стрічати ще багато літ.
Хай в домі буде мир, любов, достаток,
Хай сміх лунає в стінах кожний день,
Із друзями, сім'єю святкувати
І заспівати радісних пісень.
Вас вітаю я зі святом
Старим Новим роком,
Доля хай мішок з грошима
Вам підкине ненароком.
Щастя хай живе постійно
У вашій оселі,
Хай любов вас зігріває,
Пристрасть крутить в каруселі.
Хай цей рік буде багатим
Та здоровим в вашій хаті.
Хай виконує бажання,
Найдивніші сподівання!
Принесе усім фінансів,
Щирих роздає авансів.
Приводів дарує класних,
Стане роком змін прекрасних!
Привітати хочу вас
З Старим Новим роком,
Хай добро, достаток, щастя
Не обійдуть боком.
Хай цей Старий Новий рік
Купу удачі тобі принесе!
Кіло посмішок, центнер сміху,
Тонни щастя і успіху!
***
Веселіться та радійте,
Нам ступає на поріг,
Дивне свято, незбагненне,
Добрий Старий Новий рік!
Новий рік знову прийшов!
Ну і що, що Старий, бід не жди!
Нехай у тебе все буде добре,
Сьогодні, завтра і завжди!
***
Бажаю щирих усмішок
Й сердечного тепла,
У Новім році вам багато
Щастя, ніжності й добра!
Наша сім'я вам бажає
Щастя в Старий Новий рік!
Нехай всього завжди вистачає,
І життя без турбот навік!
***
Хай днів різдвяно-новорічних
Не змарновано буде й секунди!
І щастя вогні, розпалені в січні,
Хай горять до наступного грудня!
Привітання в прозі і гарні картинки зі святом
Нехай старий Новий рік принесе до твоєї хати багато щастя, добра і радості! Нехай у душі панують гармонія та затишок! Бажаю щирого кохання, стабільного достатку, міцного здоров'я і тільки добрих людей у твоєму оточенні!
Вітаю зі старим Новим роком! Нехай старими, але незабутніми стануть добрі моменти минулого, нехай у новому році примножаться колишні успіхи, і нехай буде з ким розділити щастя та радість душі.
Зі святом вас! Нехай Старий Новий рік усі проблеми із собою забере, а залишить вам щастя та радість. Нехай наступний рік буде для вас кращим, веселішим і яскравішим.
Вітаємо з чудовим теплим сімейним святом — зі Старим Новим роком, нехай у вашій дружній родині будуть здорові, зігріті теплом і затишком Вашого гостинного будинку, будьте завжди здорові і щасливі.
Всі фото: freepik, pixabay
У Старий Новий рік нехай диво буде на порозі, стукає у двері щастя, успіх, успіх та радість. Бажаю, щоб вся ця компанія не просто гостювала, а лишилася жити в будинку. Віри у краще і вогню в очах!
Раніше ми писали, що категорично не можна робити на Старий новий рік.
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