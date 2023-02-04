Зустріч із зіркою "Гри престолів" за донат ЗСУ: як отримати приз

У середині лютого до України завітає відомий голлівудський актор Джек Глісон, відомий за роллю Джофрі в культовому серіалі "Гра престолів". Зустріч із ним вирішили розіграти волонтери за донат на ЗСУ.
Про це повідомила громадська діячка та театральна режисерка Катерина Чепура на своїй сторінці у Facebook.
"Джек вирішив підтримати Україну в ці непрості часи. Ми плануємо кілька публічних і не публічних заходів за його участі. Але найперше ви можете отримати ексклюзивну можливість випити кави зі справжньою зіркою світового кіно", - написала Катерина.
Важливо! Випити кави з Джеком Глісоном буде можливо лише в Києві 17 або 18 лютого.
Для того, щоб взяти учать у розіграші, потрібно:
Для визначення результатів проведуть лотерею в режимі онлайн.
Зробити донат можна декількома способами:
Джек Глісон - це відомий ірландський актор і засновник театру, який дає гастролі по всьому світу. Акторську кар'єру Джек почав зі зйомок у короткометражних фільмах. У 2005 зіграв епізодичні ролі в фільмах "Бетмен: Початок" і "Гриби".
У2009 році був затверджений на роль Джоффрі Баратеона в серіалі "Гра престолів". Саме ця роль принесла йому славу.
У 2014 році Глісон підтвердив, що після завершення своєї роботи у "Грі престолів" він покине акторську кар'єру.
Джек Глісон у серіалі (кадри з "Гри престолів")
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