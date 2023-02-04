Зустріч із зіркою "Гри престолів" за донат ЗСУ: як отримати приз

Як взяти участь у розіграші

"Джек вирішив підтримати Україну в ці непрості часи. Ми плануємо кілька публічних і не публічних заходів за його участі. Але найперше ви можете отримати ексклюзивну можливість випити кави зі справжньою зіркою світового кіно", - написала Катерина.

Важливо! Випити кави з Джеком Глісоном буде можливо лише в Києві 17 або 18 лютого.

Для того, щоб взяти учать у розіграші, потрібно:

задонатити не менше 100 гривень на вантажівку для мінометників

обрати цифру від одного до ста

надіслати в коментарях до допису число та підтвердження платежу

Для визначення результатів проведуть лотерею в режимі онлайн.

Зробити донат можна декількома способами:

за цим посиланням

Монобанк - 5375 4114 1485 2728

ПриватБанк - 5168 7450 3190 8129

PayPal - velyka@gmail.com

Хто такий Джек Глісон

Джек Глісон - це відомий ірландський актор і засновник театру, який дає гастролі по всьому світу. Акторську кар'єру Джек почав зі зйомок у короткометражних фільмах. У 2005 зіграв епізодичні ролі в фільмах "Бетмен: Початок" і "Гриби".

У2009 році був затверджений на роль Джоффрі Баратеона в серіалі "Гра престолів". Саме ця роль принесла йому славу.

У 2014 році Глісон підтвердив, що після завершення своєї роботи у "Грі престолів" він покине акторську кар'єру.

Джек Глісон у серіалі (кадри з "Гри престолів")