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Зустріч із зіркою "Гри престолів" за донат ЗСУ: як отримати приз

Джек Глісон (фото: facebook.com/kateryna.chepura)
Автор: Юлія Гаюк

У середині лютого до України завітає відомий голлівудський актор Джек Глісон, відомий за роллю Джофрі в культовому серіалі "Гра престолів". Зустріч із ним вирішили розіграти волонтери за донат на ЗСУ.

Про це повідомила громадська діячка та театральна режисерка Катерина Чепура на своїй сторінці у Facebook.

Як взяти участь у розіграші

"Джек вирішив підтримати Україну в ці непрості часи. Ми плануємо кілька публічних і не публічних заходів за його участі. Але найперше ви можете отримати ексклюзивну можливість випити кави зі справжньою зіркою світового кіно", - написала Катерина.

Важливо! Випити кави з Джеком Глісоном буде можливо лише в Києві 17 або 18 лютого.

Для того, щоб взяти учать у розіграші, потрібно:

  • задонатити не менше 100 гривень на вантажівку для мінометників
  • обрати цифру від одного до ста
  • надіслати в коментарях до допису число та підтвердження платежу

Для визначення результатів проведуть лотерею в режимі онлайн.

Зробити донат можна декількома способами:

  • за цим посиланням
  • Монобанк - 5375 4114 1485 2728
  • ПриватБанк - 5168 7450 3190 8129
  • PayPal - velyka@gmail.com

Хто такий Джек Глісон

Джек Глісон - це відомий ірландський актор і засновник театру, який дає гастролі по всьому світу. Акторську кар'єру Джек почав зі зйомок у короткометражних фільмах. У 2005 зіграв епізодичні ролі в фільмах "Бетмен: Початок" і "Гриби".

У2009 році був затверджений на роль Джоффрі Баратеона в серіалі "Гра престолів". Саме ця роль принесла йому славу.

У 2014 році Глісон підтвердив, що після завершення своєї роботи у "Грі престолів" він покине акторську кар'єру.

Джек Глісон у серіалі (кадри з "Гри престолів")

Раніше ми розповідали про те, що до України приїхав Жан-Клод Ван Дамм.

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