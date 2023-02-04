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Встреча со звездой "Игры престолов" за донат ВСУ: как получить приз

Джек Глисон (фото: facebook.com/kateryna.chepura)
Автор: Юлия Гаюк

В середине февраля Украину посетит известный голливудский актер Джек Глисон, известный по роли Джофри в культовом сериале "Игра престолов". Встречу с ним решили разыграть волонтеры за донат на ВСУ.

Об этом сообщила общественный деятель и театральный режиссер Екатерина Чепура на своей странице в Facebook.

Как принять участие в розыгрыше

"Джек решил поддержать Украину в эти непростые времена. Мы планируем несколько публичных и не публичных мероприятий с его участием. Но прежде всего вы можете получить эксклюзивную возможность выпить кофе с настоящей звездой мирового кино", - написала Екатерина.

Важно! Выпить кофе с Джеком Глисоном будет возможно только в Киеве 17 или 18 февраля.

Для того чтобы принять участие в розыгрыше, нужно:

  • задонатить не менее 100 гривен на грузовик для минометчиков
  • выбрать цифру от одного до ста
  • отправить в комментариях к сообщению число и подтверждение платежа

Для определения результатов будет проведена лотерея в режиме онлайн.

Сделать донат можно несколькими способами:

  • по этой ссылке
  • Монобанк - 5375 4114 1485 2728
  • ПриватБанк - 5168 7450 3190 8129
  • PayPal - velyka@gmail.com

Кто такой Джек Глисон

Джек Глисон - это известный ирландский актер и основатель театра, дающий гастроли по всему миру. Актерскую карьеру Джек начал со съемок в короткометражных фильмах. В 2005 году сыграл эпизодические роли в фильмах "Бэтмен: Начало" и "Грибы".

В 2009 году был утвержден на роль Джоффри Баратеона в сериале "Игра престолов". Именно эта роль принесла ему славу.

В 2014 году Глисон подтвердил, что после завершения своей работы в "Игре престолов" он покинет актерскую карьеру.

Джек Глисон в сериале (кадры из "Игры престолов")

Ранее мы рассказывали о том, что в Украину приехал Жан-Клод Ван Дамм.

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