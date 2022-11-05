Зубна нитка чи зубочистка? Що краще вибрати для видалення залишків їжі

За словами фахівця, якщо їжа застрягла між зубами, то щітка в цьому не допоможе, тому що нею можна почистити тільки 70% зуба, а 30% - це міжзубні проміжки.

Лікар каже, що проміжки безпечно почистити такими засобами:

зубна нитка (флос);

флосери з ручкою;

йоршики;

силіконові йоршики;

іригатор;

сполоснути водою.

Чому дерев’яні зубочистки не можна використовувати

Мало хто знає, але цим предметом, можна тільки нашкодити яснам і здоров’ю ротової порожнини.

"Зачастили випадки, коли дерев’яна зубочистка або її осколок застряє в яснах чи в проміжку. Також при їх частому використанні відбувається постійна травма ясенного проміжку, з наступними больовими відчуттям, кровоточивістю і навіть повним зникненням сосочка між зубами", - розповіла стоматолог.

Також при глибокому проникненні зубочистки можна пошкодити зв’язку зуба, що призведе до запалення та рухомості зуба. До того ж таким засобом можна розповсюджувати інфекцію по всьому роті, тому може з'явитись стоматит та запалення ясен.

Лікар рекомендує краще носити з собою нитку, адже вона компактна і всюди поміщається. А вдома варто користуватись йоршиками, тому що саме вони найефективніше чистять.





