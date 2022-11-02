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Лікар розповіла, чи можна вагітним лікувати зуби та колоти анестезію

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Середа 02 листопада 2022 15:28
Лікар розповіла, чи можна вагітним лікувати зуби та колоти анестезію Чи можна вагітним лікувати зуби (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Під час вагітності жінці потрібно піклуватися не тільки про себе, але й про майбутню дитину, тому будь-яке втручання, у тому числі і лікування зубів у стоматології, має бути ретельно спланованим.

Про це повідомила стоматолог Уляна на своїй сторінці в Instagram.

За словами лікаря, лікувати зуби під час вагітності цілком безпечно та навіть рекомендовано це робити.

"Ідеально, якщо жінка полікує всі зуби перед вагітністю (прегравідарна підготовка) і тому стоматолог є серед лікарів, які обов’язково мають оглянути жінку", - йдеться у повідомленні.

Однак, під час вагітності відбуваються гормональні зміни в організмі й найчастіше при цьому страждають ясна. Лікар каже, якщо на зубах є наліт, то розвивається гінгівіт вагітних.

Стоматолог каже, що важливо, щоб вагітна зробила професійну гігієну, адже жодна паста та щітка не допоможуть. Загалом це безболісна процедура і робити її можна та треба на будь-якому етапі вагітності.

Чи можна колоти знеболююче

Лікувати зуби вагітним з анестезією можна. Шкоди від цього ніякої не буде. Поганим буде, якщо довго терпіти зубний біль.

"Анестетик з адреналіном (лідокаїн, мепівакаїн, бупівакаїн). Ризик буде,якщо ви терпите біль, адже тоді виділяється кортизол - негативний вплив на дитя + до цього тривалий прийом ліків протипоказаний. Також інфекція з зуба небезпечна", - каже стоматолог.

Рентген робити також можна з використання свинцевого фартуха на животик і можна на щитовидну залозу. Це безпечно для жінки та малюка.

Однак під час вагітності слід утриматись від:

  • Відбілювання;
  • Імплантація;
  • Брекети.

Зазначається, якщо у жінки сильний токсикоз, то не варто чистити зуби одразу після блювання, тому що кислота роз'їдає емаль. Потрібно спочатку сполоснути рот: 1 склянка води і 1 ч.л соди.

Раніше ми називали шкідливі звички, які сильно руйнують зуби.

Також ми писали, де категорично заборонено зберігати зубну щітку.

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