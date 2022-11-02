Лікар розповіла, чи можна вагітним лікувати зуби та колоти анестезію
Під час вагітності жінці потрібно піклуватися не тільки про себе, але й про майбутню дитину, тому будь-яке втручання, у тому числі і лікування зубів у стоматології, має бути ретельно спланованим.
Про це повідомила стоматолог Уляна на своїй сторінці в Instagram.
За словами лікаря, лікувати зуби під час вагітності цілком безпечно та навіть рекомендовано це робити.
"Ідеально, якщо жінка полікує всі зуби перед вагітністю (прегравідарна підготовка) і тому стоматолог є серед лікарів, які обов’язково мають оглянути жінку", - йдеться у повідомленні.
Однак, під час вагітності відбуваються гормональні зміни в організмі й найчастіше при цьому страждають ясна. Лікар каже, якщо на зубах є наліт, то розвивається гінгівіт вагітних.
Стоматолог каже, що важливо, щоб вагітна зробила професійну гігієну, адже жодна паста та щітка не допоможуть. Загалом це безболісна процедура і робити її можна та треба на будь-якому етапі вагітності.
Чи можна колоти знеболююче
Лікувати зуби вагітним з анестезією можна. Шкоди від цього ніякої не буде. Поганим буде, якщо довго терпіти зубний біль.
"Анестетик з адреналіном (лідокаїн, мепівакаїн, бупівакаїн). Ризик буде,якщо ви терпите біль, адже тоді виділяється кортизол - негативний вплив на дитя + до цього тривалий прийом ліків протипоказаний. Також інфекція з зуба небезпечна", - каже стоматолог.
Рентген робити також можна з використання свинцевого фартуха на животик і можна на щитовидну залозу. Це безпечно для жінки та малюка.
Однак під час вагітності слід утриматись від:
- Відбілювання;
- Імплантація;
- Брекети.
Зазначається, якщо у жінки сильний токсикоз, то не варто чистити зуби одразу після блювання, тому що кислота роз'їдає емаль. Потрібно спочатку сполоснути рот: 1 склянка води і 1 ч.л соди.
Раніше ми називали шкідливі звички, які сильно руйнують зуби.
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