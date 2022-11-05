Зубна нитка чи зубочистка? Що краще вибрати для видалення залишків їжі
Часто після з’їденого кусочка м’яса доводиться звертатись за "допомогою" до зубочистки або зубної нитки, щоб витягнути залишки їжі. Однак не є усі засоби можна використовувати, адже можна зашкодити зубам.
Про це повідомила стоматолог Уляна в Instagram.
За словами фахівця, якщо їжа застрягла між зубами, то щітка в цьому не допоможе, тому що нею можна почистити тільки 70% зуба, а 30% - це міжзубні проміжки.
Лікар каже, що проміжки безпечно почистити такими засобами:
- зубна нитка (флос);
- флосери з ручкою;
- йоршики;
- силіконові йоршики;
- іригатор;
- сполоснути водою.
Чому дерев’яні зубочистки не можна використовувати
Мало хто знає, але цим предметом, можна тільки нашкодити яснам і здоров’ю ротової порожнини.
"Зачастили випадки, коли дерев’яна зубочистка або її осколок застряє в яснах чи в проміжку. Також при їх частому використанні відбувається постійна травма ясенного проміжку, з наступними больовими відчуттям, кровоточивістю і навіть повним зникненням сосочка між зубами", - розповіла стоматолог.
Також при глибокому проникненні зубочистки можна пошкодити зв’язку зуба, що призведе до запалення та рухомості зуба. До того ж таким засобом можна розповсюджувати інфекцію по всьому роті, тому може з'явитись стоматит та запалення ясен.
Лікар рекомендує краще носити з собою нитку, адже вона компактна і всюди поміщається. А вдома варто користуватись йоршиками, тому що саме вони найефективніше чистять.
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