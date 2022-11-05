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Зубная нить или зубочистка? Что лучше выбрать для удаления остатков пищи

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Суббота 05 ноября 2022 18:45
Зубная нить или зубочистка? Что лучше выбрать для удаления остатков пищи Почему нельзя пользоваться зубочисткой (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто после съеденного кусочка мяса приходится обращаться за "помощью" к зубочистке или зубной нити, чтобы вытащить остатки пищи. Однако не все средства можно использовать, ведь можно повредить зубам.

Об этом сообщила стоматолог Ульяна в Instagram.

По словам специалиста, если еда застряла между зубами, то щетка в этом не поможет, потому что ею можно почистить только 70% зуба, а 30% - это межзубные промежутки.

Врач говорит, что промежутки безопасно можно почистить следующими средствами:

  • зубная нить (флосс);
  • флоссеры с ручкой;
  • ершики;
  • силиконовые ершики;
  • ирригатор;
  • ополоснуть водой.

Почему деревянные зубочистки нельзя использовать

Мало кто знает, но этим предметом можно только навредить яснам и здоровью ротовой полости.

"Участили случаи, когда деревянная зубочистка или ее осколок застревает в деснах или в промежутке. Также при их частом использовании происходит постоянная травма десенного промежутка, с последующими болевыми ощущениями, кровоточивостью и даже полным исчезновением сосочка между зубами", - рассказала стоматолог.

Также при глубоком проникновении зубочистки можно повредить связку зуба, что приведет к воспалению и подвижности зуба. К тому же, таким средством можно распространять инфекцию по всему рту, поэтому может появиться стоматит и воспаление десен.

Врач рекомендует лучше носить с собой нить, ведь она компактна и всюду помещается. А дома стоит пользоваться ершиками, потому что именно они эффективнее всего чистят.

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