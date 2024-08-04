Не для зубів. У яких 10 випадках вас врятує зубна паста

Що може ідеально відчищати зубна паста? Зуби? Не тільки! Завдяки своїм чарівним властивостям, зубна паста може стати у пригоді як багатофункціональний очищувач майже усього у домі. Тож у яких випадках її доцільно використовувати?
РБК-Україна (проект Styler) створило список тих речей, які можна відчистити за допомогою зубної пасти краще, ніж будь-яким іншим способом.
Наступного разу, коли під час чищення зубів випадково капне трохи пасти в раковину, не поспішайте її змивати! Скористайтеся цим моментом, щоб відчистити її. Прямо зараз, візьміть губку, паперовий рушник або навіть палець і натріть залишки пасти, щоб раковина засяяла чистотою.
Набридло боротися з туманним дзеркалом після душу? Просто нанесіть трохи зубної пасти без гелю на дзеркало і витріть перед тим, як прийняти душ. Це запобігатиме утворенню туману, і ви не будете втрачати час на провітрювання ванної кімнати. Чисте дзеркало - гарний початок дня!
Якщо праска залишає брудні плями на вашому одязі, час діяти. Вимкніть і охолодіть праску, нанесіть трохи зубної пасти на ганчірку і натріть дно праски. Витріть поверхню до чистоти. Проста, але дуже ефективна процедура, яка збереже ваш одяг у чистоті.
Зубна паста - це ваш секретний засіб для взуття! Знайдіть стару зубну щітку і використовуйте її, щоб добре почистити гумові борозенки і підошви ваших кросівок. Після цього протріть взуття вологою ганчіркою, і ваші кросівки знову виглядатимуть як нові, готові до нових пригод.
Ваші хромовані прилади та прикраси можуть блищати, як нові! Зубна паста швидко очистить і відполірує ці поверхні. Просто нанесіть трохи пасти на вологу ганчірку, натріть метал і змийте. Результат - блиск, як у нових прикрасах чи приладах.
Пластикові контейнери для їжі іноді набувають неприємного запаху. Не хвилюйтесь! Нанесіть трохи зубної пасти, натріть і змивайте залишки. Запахи зникнуть, і контейнери будуть готові до нового використання.
Любите пити чай або каву з улюбленої чашки? Часом на ній з'являються неприємні плями. Зубна паста прийде на допомогу! Нанесіть трохи пасти на щітку для посуду, почистьте уражену ділянку, помийте чашку як зазвичай - і побачите, як плями зникають.
Ваш смартфон чи планшет має дрібні подряпини? Зубна паста може допомогти! Нанесіть трохи пасти на подряпину, акуратно втирайте і витріть залишки вологою тканиною. Ваш екран знову виглядатиме як новий.
Ваш туалетний столик або раковина забруднені косметикою? Зубна паста легко видалить сліди від консилера, помади або туші. Нанесіть пасту на пляму і акуратно натріть - пляма зникне, залишивши поверхню чистою.
Міняли часник, нарізали цибулю або розбирали рибу? Зубна паста видалить неприємні запахи з рук. Нанесіть трохи пасти на вологі руки, помийте їх і сполосніть. Запахи зникнуть, залишаючи ваші руки свіжими і чистими.
Раніше ми писали, чи дійсно зубна паста допомагає позбутися прищів.
Читайте також про 7 помилок під час прибирання, які роблять дзеркала тьмяними.
При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання та сайти Bob Vila, Lifehacker, Family Handyman.