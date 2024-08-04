Не для зубів. У яких 10 випадках вас врятує зубна паста

Очищення раковини

Наступного разу, коли під час чищення зубів випадково капне трохи пасти в раковину, не поспішайте її змивати! Скористайтеся цим моментом, щоб відчистити її. Прямо зараз, візьміть губку, паперовий рушник або навіть палець і натріть залишки пасти, щоб раковина засяяла чистотою.

"Вийти з туману"

Набридло боротися з туманним дзеркалом після душу? Просто нанесіть трохи зубної пасти без гелю на дзеркало і витріть перед тим, як прийняти душ. Це запобігатиме утворенню туману, і ви не будете втрачати час на провітрювання ванної кімнати. Чисте дзеркало - гарний початок дня!

Очищення праски

Якщо праска залишає брудні плями на вашому одязі, час діяти. Вимкніть і охолодіть праску, нанесіть трохи зубної пасти на ганчірку і натріть дно праски. Витріть поверхню до чистоти. Проста, але дуже ефективна процедура, яка збереже ваш одяг у чистоті.

Відчистити нагар з тефлонової поверхні праски - справа непроста, але зубна паста з нею впорається (фото: Freepik.com)

Полірування взуття

Зубна паста - це ваш секретний засіб для взуття! Знайдіть стару зубну щітку і використовуйте її, щоб добре почистити гумові борозенки і підошви ваших кросівок. Після цього протріть взуття вологою ганчіркою, і ваші кросівки знову виглядатимуть як нові, готові до нових пригод.

Полірування металу та ювелірних виробів

Ваші хромовані прилади та прикраси можуть блищати, як нові! Зубна паста швидко очистить і відполірує ці поверхні. Просто нанесіть трохи пасти на вологу ганчірку, натріть метал і змийте. Результат - блиск, як у нових прикрасах чи приладах.

Позбутися запаху

Пластикові контейнери для їжі іноді набувають неприємного запаху. Не хвилюйтесь! Нанесіть трохи зубної пасти, натріть і змивайте залишки. Запахи зникнуть, і контейнери будуть готові до нового використання.

Видалення плям від чаю і кави

Любите пити чай або каву з улюбленої чашки? Часом на ній з'являються неприємні плями. Зубна паста прийде на допомогу! Нанесіть трохи пасти на щітку для посуду, почистьте уражену ділянку, помийте чашку як зазвичай - і побачите, як плями зникають.

Видалення подряпин з сенсорних екранів

Ваш смартфон чи планшет має дрібні подряпини? Зубна паста може допомогти! Нанесіть трохи пасти на подряпину, акуратно втирайте і витріть залишки вологою тканиною. Ваш екран знову виглядатиме як новий.

Так, тріщину паста не знищить, але подряпину спроможна прибрати (фото: Freepik.com)

Видалення плям від макіяжу

Ваш туалетний столик або раковина забруднені косметикою? Зубна паста легко видалить сліди від консилера, помади або туші. Нанесіть пасту на пляму і акуратно натріть - пляма зникне, залишивши поверхню чистою.

Позбутися від запаху їжі на руках

Міняли часник, нарізали цибулю або розбирали рибу? Зубна паста видалить неприємні запахи з рук. Нанесіть трохи пасти на вологі руки, помийте їх і сполосніть. Запахи зникнуть, залишаючи ваші руки свіжими і чистими.