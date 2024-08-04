Не для зубов. В каких 10 случаях вас спасет зубная паста

Очистка раковины

В следующий раз, когда во время чистки зубов случайно капнет чуть-чуть пасты в раковину, не спешите ее смывать! Воспользуйтесь этим моментом, чтобы очистить ее. Прямо сейчас, возьмите губку, бумажное полотенце или даже палец и разотрите остатки пасты, чтобы раковина засияла чистотой.

"Выйти из тумана"

Надоело бороться с туманным зеркалом после душа? Просто нанесите немного зубной пасты без геля на зеркало и протрите перед тем, как принять душ. Это предотвратит образование тумана, и вы не будете терять время на проветривание ванной комнаты. Чистое зеркало - хорошее начало дня!

Очистка утюга

Если утюг оставляет грязные пятна на вашей одежде, пора действовать. Выключите и охладите утюг, нанесите немного зубной пасты на тряпку и натрите подошву утюга. Вытрите поверхность до чистоты. Простая, но очень эффективная процедура, которая сохранит вашу одежду в чистоте.

Отчистить нагар с тефлоновой поверхности утюга - дело непростое, но зубная паста с ним справится (фото: Freepik.com)

Полировка обуви

Зубная паста - это ваше секретное средство для обуви! Найдите старую зубную щетку и используйте ее, чтобы хорошо почистить резиновые бороздки и подошвы кроссовок. После этого протрите обувь влажной тряпкой, и ваши кроссовки снова будут выглядеть как новые, готовые к приключениям.

Полировка металла и ювелирных изделий

Ваши хромированные приборы и украшения могут блестеть как новые! Зубная паста быстро очистит и отполирует эти поверхности. Просто нанесите немного пасты на влажную тряпку, натрите металл и смойте. Результат - блеск, как в новых украшениях или приборах.

Избавиться от запаха

Пластиковые контейнеры для еды иногда приобретают неприятный запах. Не беспокойтесь! Нанесите немного зубной пасты, натрите и смывайте остатки. Запахи исчезнут и контейнеры будут готовы к новому использованию.

Удаление пятен от чая и кофе

Любите пить чай или кофе из любимой чашки? Иногда на ней появляются неприятные пятна. Зубная паста придет на помощь! Нанесите немного пасты на щетку для посуды, почистите пораженный участок, помойте чашку как обычно - и увидите, как пятна исчезают.

Удаление царапин с сенсорных экранов

У вашего смартфона или планшета есть мелкие царапины? Зубная паста может помочь! Нанесите немного пасты на царапину, аккуратно вотрите и протрите остатки влажной тканью. Ваш экран снова будет выглядеть как новый.

Да, трещину паста не уничтожит, но царапину способна убрать (фото: Freepik.com)

Удаление пятен от макияжа

Ваш туалетный столик или раковина загрязнены косметикой? Зубная паста легко удалит следы от консилера, помады или туши. Нанесите пасту на пятно и аккуратно натрите - пятно исчезнет, оставив поверхность чистой.

Избавиться от запаха пищи на руках

Чистили чеснок, нарезали лук или разделывали рыбу? Зубная паста удалит неприятные запахи из рук. Нанесите немного пасты на влажные руки, промойте их и сполосните. Запахи исчезнут, оставляя ваши руки свежими и чистыми.