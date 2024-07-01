7 помилок під час прибирання, які роблять дзеркала тьмяними

Полірування дзеркала - здавалося б, просте завдання, але багатьом так і не вдається досягти кришталевої поверхні. І після годин прибирання на дзеркалі стають помітні смуги, які роблять скло тьмяним. Проте насправді до цього призводять певні звички в прибиранні.

Про помилки в прибиранні, які роблять дзеркало тьмяним, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Real Simple .

Ви не чистите дзеркало попередньо

Це може здатися дратівливим додатковим кроком, однак це впливає на результат. Якщо дзеркало забруднене, радять спочатку видалити пил сухою ганчіркою з мікрофібри - щоб не намочити пил і не змусити його прилипнути до дзеркала.

Кількість розводів може зменшитися, якщо спочатку видалити зубну пасту або інші забруднення за допомогою оцту або спирту; таким чином, плями не перетворяться в смуги.

Використовуєте одну ганчірку для чищення і полірування

Більшість людей прибирають за один раз. Спочатку дзеркало здається чудовим, однак потім стає каламутним і вкритим розводами від залишеної вологи.

Професійні прибиральники рекомендують використовувати два паперових рушники (або ганчірки): перший для чищення, а другий, сухий - щоб відполірувати розводи.

Використовуєте неправильну ганчірку

Існує думка, що паперові рушники найгірше підходять для чищення дзеркал - ніби як вони залишають багато ворсинок. Проте, за словами експертів з клінінгу, ганчірки також не вбирають вологу і залишають розводи.

Найкращим варіантом вважаються серветки з мікрофібри з плоским плетінням - вони підіймають жир і бруд, вбирають рідину і залишають після себе блиск без розводів.

До того ж вкрай важливо використовувати чисту ганчірку - не використовуйте ту саму ганчірку, якою ви протирали 12 інших поверхонь у вашому домі. Інакше ви просто розмажете бруд по дзеркалах.

Обприскуєте ганчірку замість скла

На думку фахівців з прибирання, слід розпилювати спрей безпосередньо на дзеркало. Це забезпечить повне покриття всіх ділянкок поверхні і повне очищення - жодна ділянка не буде пропущена.

Адже, якщо на ганчірку нанесено недостатньо засобу для чищення, рідина висохне до того, як ви зможете повністю очистити дзеркало.

Використовуєте недостатньо засобу для чищення

Якщо ви наносите недостатньо засобу на дзеркало, згодом ви можете помітити смуги - адже в цьому разі спрею для чищення просто недостатньо, щоб він був дієвим.

Окрім спеціальних спреїв, можна зробити засіб для чищення самостійно - для цього радять змішати в пропорції 1:1 білий оцет і воду.

Якщо на дзеркалі є наліт (наприклад, від зубної пасти), спробуйте додати до розчину чайну ложку кукурудзяного крохмалю. Дрібна зернистість кукурудзяного крохмалю допомагає видалити бруд, не дряпаючи дзеркальне покриття

Витираєте дзеркало круговими рухами

На думку експертів з клінінгу, витирання круговими рухами - погана ідея. Таким чином ви просто розмазуєте бруд по ділянці, яку щойно очистили.

Замість цього рекомендують витирати дзеркала рухами як літера "S", починаючи з правого верхнього кута, переходячи до лівого верхнього кута, а потім повернутися до правої сторони рухом по діагоналі.

Ви не оглядаєте дзеркало при яскравому освітленні

Останній крок, який ви повинні зробити перед тим, як завершити роботу - це нахилити голову і оглянути дзеркало під кутом, з увімкненим світлом. Або ж прибирати, час від часу оглядаючи дзеркало з різних кутів.

Це дозволить вам одразу помітити будь-які смуги - і хутко прибрати розводи, зробивши дзеркало кришталево чистим.