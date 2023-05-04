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Зубів більше, ніж акула. У Чорнобилі показали дивовижну істоту (фото)

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Чорнобиль, Четвер 04 травня 2023 11:16
Зубів більше, ніж акула. У Чорнобилі показали дивовижну істоту (фото) У Чорнобилі показали равлика (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чорнобильському заповіднику показали дивовижну тварину. Йдеться про равликf, який позбавлений слуху та зору.

Фотографіями молюска поділилися на офіційній сторінці у Facebook.

Що відомо про виноградного равлика

Ці безхребетні та м'якотілі брюхоногі, захищені раковиною, живуть практично всюди. Равлики є дивовижними істотами.

Наприклад, вони не мають слуху і вони практично нічого не бачать, тому спілкуються через дотики.

Равлики мають неймовірну силу, вони можуть нести в 10 разів більший вантаж, ніж їхня власна вага.

Водночас вони повністю заслужили репутацію найповільніших створінь на Землі, долаючи в середньому 7 сантиметрів за хвилину.

До речі, равлики не жують, а перетирають їжу за допомогою 25 тисяч дрібних зубів. У них їх більше, ніж у будь-якої акули. Сіль та цукор для равликів - це отрута!Зубів більше, ніж акула. У Чорнобилі показали дивовижну істоту (фото)Зубів більше, ніж акула. У Чорнобилі показали дивовижну істоту (фото)Зубів більше, ніж акула. У Чорнобилі показали дивовижну істоту (фото)Зубів більше, ніж акула. У Чорнобилі показали дивовижну істоту (фото)У Чорнобилі показали виноградних равликів (фото: Віктор Кучинський/facebook.com/zapovidnyk2018)

Раніше ми писали, що в Чорнобилі зацвіла рослина, яку українці вважають магічною.

А також розповідали про те, що у Чорнобилі помітили унікальних лосів-близнюків.

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