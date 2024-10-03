Зуби та ясна будуть здоровими. Стоматолог назвав продукти, які треба давати дітям в школу

Для повноцінно харчування дітей батьки заздалегідь збирають їм ланч-бокси у школу. Стоматолог назвав продукти, які варто туди класти для здоров'я зубів.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Mirror.
Стоматолог Халед Касем розповів, що продукти з надмірною кількістю
кальцієм і вітаміном D. Сир допоможе зміцнити зуби і відбілити емаль.
"Питна вода має набагато більше переваг, ніж просто зволоження, але вона також допомагає видалити накопичення зубного нальоту та бактерій, допомагаючи зберегти зуби та ясна вашої дитини здоровими", - додав стоматолог.
Цукерки і тістечка створюють в ротовій порожнині сприятливе середовище для розмноження гнильних бактерій. А ті, своєю чергою, пошкоджують зубну емаль і призводять до виникнення карієсу.
Саме тому ласуни повинні частіше полоскати рот, чистити зуби і навідуватися до стоматолога, ніж любителі огірків, капусти і моркви.
Це найшкідливіші продукти для зубів в цілому і емалі зокрема. Сюди відноситься газована вода, кава і вино (особливо червоне і сухе).
Вони створюють сприятливе середовище для нальоту. Такі продукти, як хліб, сухарики, чипси, картопля-фрі, кренделі і макаронні вироби, як правило, залишаються в роті надовго.
Вони легко прилипають до зубів і застряють між ними, служачи джерелом харчування для мікроорганізмів.
Раніше стоматолог називав точний час, коли потрібно чистити зуби зранку.
Також ми писали, яка зубна паста є найкращою для ваших зубів.