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Зуби та ясна будуть здоровими. Стоматолог назвав продукти, які треба давати дітям в школу

Що давати дітям в школу їсти, щоб зуби були здоровими (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Для повноцінно харчування дітей батьки заздалегідь збирають їм ланч-бокси у школу. Стоматолог назвав продукти, які варто туди класти для здоров'я зубів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Mirror.

Які продукти корисні для зубів дітей

Стоматолог Халед Касем розповів, що продукти з надмірною кількістю

кальцієм і вітаміном D. Сир допоможе зміцнити зуби і відбілити емаль.

"Питна вода має набагато більше переваг, ніж просто зволоження, але вона також допомагає видалити накопичення зубного нальоту та бактерій, допомагаючи зберегти зуби та ясна вашої дитини здоровими", - додав стоматолог.

Що шкодить зубам

Солодощі

Цукерки і тістечка створюють в ротовій порожнині сприятливе середовище для розмноження гнильних бактерій. А ті, своєю чергою, пошкоджують зубну емаль і призводять до виникнення карієсу.

Саме тому ласуни повинні частіше полоскати рот, чистити зуби і навідуватися до стоматолога, ніж любителі огірків, капусти і моркви.

Кислі продукти

Це найшкідливіші продукти для зубів в цілому і емалі зокрема. Сюди відноситься газована вода, кава і вино (особливо червоне і сухе).  

Крохмалисті продукти

Вони створюють сприятливе середовище для нальоту. Такі продукти, як хліб, сухарики, чипси, картопля-фрі, кренделі і макаронні вироби, як правило, залишаються в роті надовго.

Вони легко прилипають до зубів і застряють між ними, служачи джерелом харчування для мікроорганізмів.

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ДітиЗдоров'яЗуби