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Зубы и десны будут здоровыми. Стоматолог назвал продукты, которые нужно давать детям в школу

Что давать детям в школу есть, чтобы зубы были здоровыми (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Для полноценного питания детей родители заранее собирают им ланч-боксы в школу. Стоматолог назвал продукты, которые следует туда класть для здоровья зубов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mirror.

Какие продукты полезны для зубов детей

Стоматолог Халед Касем рассказал, что продукты с избыточным количеством

кальцием и витамином D. Сыр поможет укрепить зубы и отбелить эмаль.

"Питьевая вода имеет гораздо больше преимуществ, чем просто увлажнение, но она также помогает удалить накопление зубного налета и бактерий, помогая сохранить зубы и десну вашего ребенка здоровыми", - добавил стоматолог.

Что вредит зубам

Сладости

Конфеты и пирожные создают в полости рта благоприятную среду для размножения гнилостных бактерий. А те, в свою очередь, повреждают зубную эмаль и приводят к возникновению кариеса.

Именно поэтому сладкоежки должны чаще полоскать рот, чистить зубы и наведываться к стоматологу, чем любители огурцов, капусты и моркови.

Кислые продукты

Это самые вредные продукты для зубов в целом и эмали в частности. Сюда относится газировка, кофе и вино (особенно красное и сухое).

Крахмалистые продукты

Они создают питательную среду для налета. Такие продукты, как хлеб, сухарики, чипсы, картофель фри, кренделя и макаронные изделия, как правило, остаются во рту надолго.

Они легко прилипают к зубам и застревали между ними, служа источником питания для микроорганизмов.

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ДетиЗдоровьеЗубы