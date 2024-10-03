Зубы и десны будут здоровыми. Стоматолог назвал продукты, которые нужно давать детям в школу

Для полноценного питания детей родители заранее собирают им ланч-боксы в школу. Стоматолог назвал продукты, которые следует туда класть для здоровья зубов.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mirror.
Стоматолог Халед Касем рассказал, что продукты с избыточным количеством
кальцием и витамином D. Сыр поможет укрепить зубы и отбелить эмаль.
"Питьевая вода имеет гораздо больше преимуществ, чем просто увлажнение, но она также помогает удалить накопление зубного налета и бактерий, помогая сохранить зубы и десну вашего ребенка здоровыми", - добавил стоматолог.
Конфеты и пирожные создают в полости рта благоприятную среду для размножения гнилостных бактерий. А те, в свою очередь, повреждают зубную эмаль и приводят к возникновению кариеса.
Именно поэтому сладкоежки должны чаще полоскать рот, чистить зубы и наведываться к стоматологу, чем любители огурцов, капусты и моркови.
Это самые вредные продукты для зубов в целом и эмали в частности. Сюда относится газировка, кофе и вино (особенно красное и сухое).
Они создают питательную среду для налета. Такие продукты, как хлеб, сухарики, чипсы, картофель фри, кренделя и макаронные изделия, как правило, остаются во рту надолго.
Они легко прилипают к зубам и застревали между ними, служа источником питания для микроорганизмов.
Ранее стоматолог называл точное время, когда нужно чистить зубы утром.
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