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ЗСУ захопили дуже рідкісну БМП "Басурманін": що про неї відомо

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Херсонська область, П'ятниця 11 листопада 2022 16:31
ЗСУ захопили дуже рідкісну БМП "Басурманін": що про неї відомо ЗСУ затрофеїли рідкісну БМП росіян (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

На Херсонському напрямку окупанти втратили ще одну модернізовану та рідкісну бойову машину – "Басурманіна". Це нова БМП, яку вперше випробували на території України.

Про захоплення такої машини повідомили у "СтратКом ЗСУ".

"Херсон продовжує дивувати трофеями. ЗСУ затрофеїли дуже рідкісну БМП-1АМ "Басурманін". Це модернізація БМП-1 2018 з БМ від БТР-82А та двигуном УТД-20С1 на 300 к.с. Штучний продукт", - повідомили військові.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ЗСУ знищили вже 14 таких машин і ще 4 отримали як трофей.

"Як відомо, трофеїв багато не буває", - наголошують українські захисники.

ЗСУ захопили дуже рідкісну БМП &quot;Басурманін&quot;: що про неї відомо

Фото: ЗСУ затрофеїли БМП "Басурманін"

Що таке БМП "Басурманін"

Нова російська машина піхоти насправді не така вже й нова. Це модернізована БМП-1 АК на основі БМП-1, створеної ще у 1960-х роках.

Ще в 2000-х Кремль запланував величезне оновлення своїх бойових машин і навіть розробив кілька прототипів, які потім глухли на парадах або були не в змозі показати задовільні результати в польових умовах.

Тим більше, що виробництво нових автомобілів було дуже витратним – як у фінансовому плані, так і у всіх інших. На складання кожної такої машини йшло багато ресурсу та часу. Тим більше, що РФ зовсім не мала технологічного розвитку, а санкції ще з 2014 року ускладнили процес.

Тоді вирішили вдосконалити те, що вже було вигадано. Станом на 2021 рік, Росія мала 500 БМП-1 і кілька тисяч БМП-2. Їх оснастили новими прицілами, протитанковими ракетними комплексами, замінили вежі тощо. Нова машина отримала назву БМП-1АК "Басурманін".

ЗСУ захопили дуже рідкісну БМП &quot;Басурманін&quot;: що про неї відомо Вперше її продемонстрували у 2018 році та запланували перевести на серійне виробництво. В армію РФ було передано кілька (точні дані не розголошуються) напередодні вторгнення Росії в Україну.

Як повідомляє Армія Інформ , перші такі машини зафіксували у Куп'янську Харківської області у квітні 2022 року.

ЗСУ захопили дуже рідкісну БМП &quot;Басурманін&quot;: що про неї відомоФото: БМП "Басурманін" у Куп'янську

До речі, раніше ми писали про те, що ЗСУ знищили машину, якою дуже пишалися росіяни.

А також розповідали про те, чому росіяни не використовували в Україні свою "наворочену техніку".

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