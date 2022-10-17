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ЗСУ знищили машину, якою хвалилися росіяни. Навіть нема чого здати "на метал" (фото)

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Понеділок 17 жовтня 2022 19:25
ЗСУ знищили машину, якою хвалилися росіяни. Навіть нема чого здати "на метал" (фото) ЗСУ знищили чергову круту машину армії Росії (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У селищі Дробишеве біля Світлогірська Донецької області ЗСУ знищили машину, якою російські окупанти дуже пишалися.

Що залишилося від цього автомобіля і чим він відомий – читайте у матеріалі нижче.

У Дробишевому ЗСУ знищили модифіковану спеціалізовану машину Р149 БМР "Кушетка-Б". Це російська командно-штабна машина оперативно-тактичної ланки. Таку техніку використовують для моніторингу обстановки у зоні бойових дій.

Завдяки своєму технічному оснащенню Р-149БМР входить до складу автоматизованої системи управління військами, при цьому значно збільшуючи оперативність роботи.

До складу цього обладнання входять КХ та УКХ радіостанції, персональні комп'ютери, які можуть взаємодіяти з апаратурою навігації та зв'язку.

Вартість такого спеціалізованого автомобіля дуже висока. І відомо, що це не перша "Кушетка-У", яка була знищена в Україні.

Першу ЗСУ знищили у березні на Сумщині, ще одну - вдалося захопити непошкодженою. Ще одну таку машину "затрофеїли" у вересні на Харківщині.

Як виглядає знищена машина "Кушетка-У" на Донеччині - дивіться на фото. Військові кажуть, що навіть нема чого здати "на метал".

ЗСУ знищили машину, якою хвалилися росіяни. Навіть нема чого здати &quot;на метал&quot; (фото)ЗСУ знищили машину, якою хвалилися росіяни. Навіть нема чого здати &quot;на метал&quot; (фото)ЗСУ знищили машину, якою хвалилися росіяни. Навіть нема чого здати &quot;на метал&quot; (фото)Фото: РБК-Україна

А ось так виглядає "Кушетка-У", яку українські військові захопили цілою.

До речі, раніше ми писали про те, як виглядає цвинтар російської техніки біля Ізюму.

А ще розповідали про те, що з'явилося відео нових "трофеїв" ЗСУ під Херсоном.

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трофеї російська техника Збройні сили України