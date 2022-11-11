ВСУ захватили очень редкую БМП "Басурманин": что о ней известно

На Херсонском направлении оккупанты потеряли еще одну модернизированную и редкую боевую машину - "Басурманина". Это совсем новая БМП, которую впервые опробовали на территории Украины.

"Херсон продолжает удивлять трофеями. ВСУ затрофеили очень редкую БМП-1АМ "Басурманин". Это модернизация БМП-1 2018 с БМ от БТР-82А и двигателем УТД-20С1 на 300 л.с. Искусственный продукт", - сообщили военные.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, ВСУ уничтожили уже 14 таких машин и еще 4 получили в качестве трофея.

"Как известно, трофеев много не бывает", - подчеркивают украинские защитники.

Фото: ВСУ затрофеили БМП "Басурманин"

Что такое БМП "Басурманин"

Новая российская машина пехоты на самом деле не такая уж и новая. Это модернизированная БМП-1 АК на основе БМП-1, созданной еще в 1960-х годах.

Еще в 2000-х Кремль запланировал огромное обновление своих боевых машин и даже разработал несколько прототипов, которые потом глохли на парадах или же были не в состоянии показать удовлетворительные результаты в полевых условиях.

Тем более, что производство новых автомобилей было очень затратным - как в финансовом плане, так и во всех остальных. На сборку каждой такой машины уходили много ресурса и времени. Тем более, что у РФ совсем не было технологического развития, а санкции еще с 2014 года усложнили процесс.

Тогда решили усовершенствовать то, что уже было придумано. По состоянию на 2021 году, у России было 500 БМП-1 и несколько тысяч БМП-2. Их оснастили новыми прицелами, противотанковыми ракетными комплексами, заменили башни и так далее. Новая машина получила название БМП-1АК "Басурманин".

Впервые ее продемонстрировали в 2018 году и запланировали перевести на серийное производство. В армию РФ было передано некоторое количество (точные данные не разглашаются) накануне вторжения России в Украину.

Как сообщает Армія Інформ, первые такие машины зафиксировали в Купянске Харьковской области в апреле 2022 года.

Фото: БМП "Басурманин" в Купянске