ЗСУ ліквідували чемпіона Вищої ліги КВК, який вирішив повоювати на Донбасі

Що відомо про КВКщика та його ліквідацію

На початку 90-х Істомін стояв біля витоків створення команди "Уральські пельмені" разом із Максимом Ярицею, Андрієм Рожковим, Дмитром Соколовим та іншими майбутніми улюбленцями пропагандиста Олександра Маслякова.

Ігор був не лише автором номерів, а й сам виходив на сцену: брав участь у зйомках телепередачі з 1995 по 2000 рік, був призером музичного фестивалю "Голосящий КиВиН" у Юрмалі та чемпіоном Вищої ліги КВК.

Пізніше допомагав писати тексти творів до різних гумористичних телешоу "пельменів".

Ігор Істомін загинув на війні в Україні

За словами екс-колег гумориста, він "завжди ходив на 9 Травня на паради та співав пісні".

На війну в Україну Істомін пішов у травні 2022 року в таємниці від дружини та друзів - сказав їм, що вирішив поїхати на Донбас, щоб зайнятися будівництвом. Але вже влітку 51-річного окупанта-жартівника ліквідували бійці ЗСУ.

Про його загибель рідні дізналися лише за пів року. До цього моменту він вважався зниклим безвісти.

Ігор Істомін загинув на війні в Україні

Додамо, що учасники "Уральських пельменів" підтримують вторгнення РФ в Україну та регулярно виступали у тимчасово окупованому Криму.