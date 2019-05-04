Чтобы зря не тратили деньги: Супрун рассказала про минеральные добавки

Уляна Супрун отметила, что пить минеральные добавки довольно распространенная практика. Чтобы вы зря не тратили средства и не навредили своему здоровью – всегда необходимо консультироваться с врачом перед тем, как пить любые добавки. Об этом и. о. министра здравоохранения написала на своей странице в Facebook.

Супрун также подготовила информацию о наиболее популярных минералах.

Кальций

Кальций нужен не только для здоровья костей. Он является сигнальной молекулой внутри клетки, кофактором многих ферментов. Уровень кальция в крови должен быть постоянным. Мы должны получать около 1 грамма кальция в сутки.

Безопасны ли добавки кальция? Лучше пить цитрат кальция, и пить его в несколько приемов в течение дня дозами не более 600 мг. Добавки кальция взаимодействуют с другими лекарствами, в том числе с антибиотиками, бисфосфатами и лекарствами против гипертензии. Кроме этого, кальций ухудшает усвоение добавок магния, цинка и железа.

Уляна Супрун рассказала о минеральных добавках (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Помогут ли добавки кальция от ломких ногтей и волос? Нет. Нехватка кальция в организме проявляется как потеря кальция, а в крови его уровень постоянен, поэтому ни на волос, ни на кожу это не может повлиять.

Вы можете найти кальций в молочной сыворотке, молоке и молочнокислых продуктах, но не сливках или сметане, сыре типа пармезан, моцарелла и сулугуни. Также кальций есть в белокочанной, цветной и пекинской капусте.

Магний

Магний является кофактором почти 80% ферментов в нашем теле. Он нужен для образования нейромедиаторов, а его недостаток связывают с сердечно-сосудистыми болезнями, диабетом, остеопорозом, гипертензией, и неврологическими нарушениями.

Дневная потребность в магнии - 3,6 мг/кг. Большинство добавок предлагает большую дозу. Но дело в том, что магний имеет ограничения в усвоении. Магний поглощается в кишечнике пассивным и активным переносом. Активный означает, что есть белок, который как перевозчик, тянет ион магния из кишечника в кровь.

Уляна Супрун рассказала о минеральных добавках (фото: pixabay.com)

Если вы хотите принимать магний, то пейте его небольшими дозами и отдельно от кальция и цинка, и сочетайте с белковой и жирной пищей, сахаром и корнеплодами - они способствуют поглощению магния. А отруби, грибы, шпинат, орехи и высокие дозы других минералов будут препятствовать усвоению магния из добавок.

Магний содержится во всех зеленых овощах, зелени и крупах. К примеру, эквивалент добавкам с магнием - это жемчужная или кукурузная каша со шпинатом или пореем и горсть орехов и тыквенных семечек.

Цинк

Этот микроэлемент необходим для работы иммунной системы, регуляции активности генов, заживления ран и работы мозга.

Добавки цинка эффективны в лечении длительной диареи у детей и ее предупреждении, и рекомендованы при кишечных инфекциях. Достаточное потребление цинка может замедлить связанные с возрастом хронические болезни, остеоартрит, остеопороз и дегенерацию сетчатки глаза.

Недостаток цинка может проявляться в выпадении волос, дистрофии ногтей (сильном искажении), эректильной дисфункции, отставании развития у детей, частых простудах.

Уляна Супрун рассказала о минеральных добавках (фото: pixabay.com)

Количество цинка, необходимого нам, зависит от возраста и веса, и колеблется от 5 до 12 мг/сут. Цинк не запасается в нашем теле - лишнее выводится с мочой. Доза 40 мг считается безопасной. Суточную дозу цинка следует принять за 2-5 приемов.

Хроническая передозировка цинка может приводить к тошноте, судом, диареи, ослабление иммунитета, нарушение уровня липопротеинов крови и анемии - ко всему, что цинк должен улучшать.

Вредны ли передозировки цинком? Мужчины, которые потребляют более 100 мг цинка в день, имеют в 2,3 раза выше риск рака простаты, чем остальные. Беременным и кормящим пить добавки цинка стоит только после консультации врача.

Вы можете найти цинк в мясе, морепродуктах, бобовых, тыквенных и конопляного семени, какао и орехах. Цинк в бобовых и орехах имеет низкую биодоступность, поэтому их лучше замачивать перед приготовлением или употреблением.

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