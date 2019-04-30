Советы от Супрун: как лучше употреблять витамины и питательные вещества

Уляна Супрун рассказала об употреблении витаминов (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Уляна Супрун дала полезные советы по употреблению витаминов

Уляна Супрун рассказала, что украинцы часто принимают много витаминов в таблетках, считая, что таким образом они улучшат свое здоровье и это заменит овощи и фрукты. Об это и. о министра здравоохранения написала на своей странице в Facebook.

Содержание витаминов и минералов отличается в зависимости от разных факторов. По данным исследования, в овощах и фруктах стало меньше минералов, а также витаминов В2 и С.

Селекция злаков, овощей и фруктов нацелена на внедрение генов устойчивости, которое смогут повысить устойчивость к транспортировке и повысить урожайность, а не на увеличение содержания витаминов.

Официальные пищевые рекомендации советуют брать витамины и минералы из пищи, а не из добавок.

Витамин С в таблетке - это просто витамин. Витамин С в фруктах - это не только витамин, но и питательные вещества, клетчатка, вода, куча других витаминов, антиоксиданты. И так со всеми витаминами.

Уляна Супрун рассказала об употреблении витаминов (фото: facebook.com/1763001290651097)

Если принимать еду нерегулярно, переедать, есть фаст-фуд, а потом "полировать" это таблетками, то это будет лучше, чем ничего, но хуже, чем просто правильное питание.

При этом Супрун советует не принимать добавки просто так. Она также отметила, что не существует единого теста на содержание витаминов в теле. Нехватку витамина D или В12 можно определить, сделав анализы.

По словам Супрун, накапливаются, прежде всего, жирорастворимые витамины, а также В2, немного В9, С, железо, кальций, и омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты.

Почки будут сами выводить витамины и минералы, если их потреблять с избытком. Пропить витамины впрок не получится.

Десятилетние исследования показали, что особых побочных эффектов, как увеличение смертности от приема добавок нет. Но особого смысла тоже.Ни одна добавка не способна заменить полноценный рацион.

Уляна Супрун рассказала об употреблении витаминов (скриншот с Facebook)

Напомним, что Супрун рассказала, что делать при укусе животного.

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