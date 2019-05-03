Альтернатива есть: Супрун разрушила миф о заменителях сахара

Уляна Супрун (фото: РБК-Украина)

Супрун рассказала, как потреблять меньше углеводов

Уляна Супрун рассказала, что заменители сахара, такие как мед, патока, фруктоза, коричневый сахар, кленовый или агаповый сироп, которые часто употребляют, как альтернативу классическому подсластителю, на самом деле не такие уж и полезные. Как лучше заменить сахар, и. о. министра здравоохранения рассказала на своей Facebook-странице.

Глава Минздрава пишет, что важным является не тип углеводов, которые мы потребляем, а их количество. Потому что любые углеводы в нашем организме преобразуются в глюкозу, избыток которой приводит к ожирению, диабету и другим заболеваниям.

Например, фруктоза, которой заменяют сахар люди, страдающие диабетом, не вызывает такого выброса инсулина, как сахар. Однако чрезмерное ее потребление может вызвать вздутие и хронические заболевания, в частности, тот же диабет. Кроме того, фруктозу в нашем организме может переваривать только печень. Если же этого сахара многовато - печень превращает его в жир.

Уляна Супрун разрушила миф о заменителях сахара (фото: pixabay.com)

Уляна Супрун подробно рассказала, что же не так с заменителями сахара

Агавовый сироп содержит 85% фруктозы - это больше, чем обычный сахар. Он кажется слаще сахара, но потребляя его, можно быстрее набрать лишний вес или получить проблем со здоровьем.

содержит 85% фруктозы - это больше, чем обычный сахар. Он кажется слаще сахара, но потребляя его, можно быстрее набрать лишний вес или получить проблем со здоровьем. Коричневый тростниковый сахар на самом деле не более натуральный, чем обычный белый. Он может содержать примеси и кажется менее сладким, однако люди, которые привыкли к сладкому вкусу будут добавлять его в большем количестве.

на самом деле не более натуральный, чем обычный белый. Он может содержать примеси и кажется менее сладким, однако люди, которые привыкли к сладкому вкусу будут добавлять его в большем количестве. Мед не лучше других источников простых углеводов. Он дает быстрый заряд энергии истощенному человеку и может помочь при вирусной инфекции, как и другие быстрые углеводы. Однако такой же сахарный заряд мы получаем, съев мороженое или овсянку с сиропом или выпив чай с сахаром.

Быстрые углеводы, по мнению Супрун, могут помочь человеку, истощенному марафоном, сильными физическими нагрузками или голодом. Для всех других избыток их потребления несет только вред для здоровья.

Уляна Супрун разрушила миф о заменителях сахара (фото: facebook.com/ulanasuprun/)

Глава Минздрава рассказала, какие могут быть альтернативы заменителям сахара

Приучите себя к несладким вкусам. Откажитесь от сладкого чая и кофе, не подслащивайте ничем блины и овсянку. Лучше добавьте к ним немного ягод или пару кусочков банана.

Достойная альтернатива сахара, меда и сиропов - фрукты. Конечно, они тоже содержат много фруктозы, но еще и витаминов, актиоксидантов и клетчатки, и много воды.

Если же фруктов мало, и хочется чего-то сладкого, выбирайте черный шоколад или орехи. Они также могут заменить вредные пирожные и батончики.

Напомним, что Супрун рассказала, что делать при укусе животного.

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