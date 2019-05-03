Альтернатива есть: Супрун разрушила миф о заменителях сахара

Супрун рассказала, как потреблять меньше углеводов
Уляна Супрун рассказала, что заменители сахара, такие как мед, патока, фруктоза, коричневый сахар, кленовый или агаповый сироп, которые часто употребляют, как альтернативу классическому подсластителю, на самом деле не такие уж и полезные. Как лучше заменить сахар, и. о. министра здравоохранения рассказала на своей Facebook-странице.
Глава Минздрава пишет, что важным является не тип углеводов, которые мы потребляем, а их количество. Потому что любые углеводы в нашем организме преобразуются в глюкозу, избыток которой приводит к ожирению, диабету и другим заболеваниям.
Например, фруктоза, которой заменяют сахар люди, страдающие диабетом, не вызывает такого выброса инсулина, как сахар. Однако чрезмерное ее потребление может вызвать вздутие и хронические заболевания, в частности, тот же диабет. Кроме того, фруктозу в нашем организме может переваривать только печень. Если же этого сахара многовато - печень превращает его в жир.
Уляна Супрун разрушила миф о заменителях сахара (фото: pixabay.com)
Уляна Супрун подробно рассказала, что же не так с заменителями сахара
Быстрые углеводы, по мнению Супрун, могут помочь человеку, истощенному марафоном, сильными физическими нагрузками или голодом. Для всех других избыток их потребления несет только вред для здоровья.
Уляна Супрун разрушила миф о заменителях сахара (фото: facebook.com/ulanasuprun/)
Глава Минздрава рассказала, какие могут быть альтернативы заменителям сахара
Напомним, что Супрун рассказала, что делать при укусе животного.
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