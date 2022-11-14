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"Зрозуміла, що таке ненависть": дев'ятирічна донька захисника зібрала величезну суму для ЗСУ

Українка зібрали гроші для ЗСУ (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У селі Павлівка Вінницької області 9-річна донька захисника України Маргарита Поліщук зібрала на допомогу військовим понад 300 тисяч гривень.

Про дівчинку розповіли в ArmyInform.

Коли розпочалася повномасштабна війна і батько дівчинки пішов на фронт, вона змінила свої сукенки на одяг у стилі мілітарі та заходилася допомагати військовим.

Зазначається, що дівчинка поставила у магазинах села скриньки для збору коштів на підтримку ЗСУ. Підтримала свою онуку й бабуся, яка мешкає у Старокостянтинові - жінка також долучилася до збору коштів й організувала його у своєму місті.

Дев'ятирічна українка зібрали гроші для ЗСУ (armyinform)

Дівчинка раділа кожній гривні та відчувала себе справжньою захисницею, коли зібрана сума склала 100 тисяч гривень.

"Вона, як і всі українці, зрозуміла, що таке ненависть, страх, завзяття, сум від побачених розбитих міст та радість за наших військових, які повертають наші території", - розповіли у військовій частині, в якій проходить службу батько Маргарити.

Також із другим збором у 200 тисяч грн маленька волонтерка також упоралася. На кошти було придбано автомобіль.

Дев'ятирічна українка зібрали гроші для ЗСУ (armyinform)

Зокрема, за кошти для розвідувальної частини придбали й передали безпілотний літальний апарат та автомобіль. Уся техніка виконує бойові завдання в одній із найгарячіших точок на лінії зіткнення.

Раніше ми повідомляли, що Україна зібрала гроші вже на другий морський дрон для ЗСУ.

Також ми писали, що у Запоріжжі маленькі українці організували "магазин" і віддають прибуток ЗСУ.

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