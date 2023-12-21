Зроблено в Україні: які "розумні" застосунки доступні українцям вже зараз

Unboring

Unboring - веб-платформа на основі штучного інтелекту для швидкого та легкого створення розважального контенту.

В межах платформи об'єднано одразу три ШІ-інструменти: цифрову заміну обличчя, анімування зображень й стилізування відео.

Функція "Restyle: Cartoon Filters" перетворює відео на мультиплікацію.

На цій платформі можна "зависнути" (скріншот: reface.ai)

Reface

Reface - мобільний застосунок для заміни облич на відео та фотографіях, озвучення контенту та створення АІ аватарів із кількох селфі.

Це перший AI-додаток українського виробництва, який посів перше місце в топі американського AppStore, випередивши Tik Tok, Netflix та Amazon.

Унікальний додаток (скріншот: reface.ai)

Revive

Revive - мобільний додаток для анімації зображень.

Він дозволяє користувачам миттєво редагувати та анімувати будь-які обрані фотографії.

Анімація зображень може бути навіть смішною (скріншот: reface.ai)

Restyle

Restyle - мобільний застосунок, який дозволяє користувачам змінювати стиль зображень і відео.

Перевагою програми є те, що у згенерованих ШІ стилізованих відео зберігається композиція, освітлення та рухи персонажів.

Від реальності - до "кубізму" (скріншот: reface.ai)

Memomet app

Memomet app - мобільний застосунок для перегляду найкращих українських мемів і їхнього створення.

АІ редактор програми дозволяє просто й зручно зробити цікавий проукраїнський мем за лічені хвилини.

Деякі меми просто прекрасні (скріншот: reface.ai)

Letsy

Letsy - додаток, що допомагає приміряти одяг, досліджувати нові стилі та легше схвалювати рішення щодо власного гардероба.

"Розумні" технології дозволяють візуалізувати ваш "ідеальний лук", просто ввівши текст з описом одягу, який би ви хотіли приміряти.

Віртуальний гардероб - це круто (скріншот: reface.ai)

Перспективи ШІ в Україні

За словами Антона Воловика - одного з очільників української продуктової компанії Reface, що розробляє AI інструменти для роботи з візуальним контентом - нині термін "генеративний штучний інтелект" став модним.

Ринок зацікавлений новими продуктами та залучає більшу кількість гравців створюючи, тим самим, більшу конкуренцію.

Повномасштабне вторгнення РФ, на думку експерта, дало українським стартапам і розробникам додаткову мотивацію та мету.

"Ми усвідомлюємо, що наша робота спрямована не лише на створення успішної компанії, а й на внесок в економіку України, особливо в ці важкі часи", - поділився він власним досвідом.

Підприємець зауважив також, що в міру розвитку індустрії ШІ відкриваються й нові можливості для використання цієї технології для загального блага.