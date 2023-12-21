Сделано в Украине: какие "умные" приложения доступны украинцам уже сейчас

Unboring

Unboring - веб-платформа на основе искусственного интеллекта для быстрого и легкого создания развлекательного контента.

В рамках платформы объединены сразу три ИИ-инструмента: цифровая замена лица, анимация изображений и стилизирование видео.

Функция "Restyle: Cartoon Filters" преобразовывает видео в мультипликацию.

На этой платформе можно "зависнуть" (скриншот: reface.ai)

Reface

Reface - мобильное приложение для замены лиц на видео и фотографиях, озвучивания контента и создания АІ аватаров из нескольких селфи.

Это первое AI-приложение украинского производства, занявшее первое место в топе американского AppStore, опередив Tik Tok, Netflix и Amazon.

Уникальное приложение (скриншот: reface.ai)

Revive

Revive - мобильное приложение для анимации изображений.

Оно позволяет пользователям мгновенно редактировать и анимировать любые выбранные -фотографии.

Анимация изображений может быть даже смешной (скриншот: reface.ai)

Restyle

Restyle - мобильное приложение, которое позволяет пользователям изменять стиль изображений и видео.

Преимуществом программы является то, что в генерируемых ИИ стилизированных видео сохраняется композиция, освещение и движения персонажей.

От реальности - к "кубизму" (скриншот: reface.ai)

Memomet app

Memomet app - мобильное приложение для просмотра лучших украинских мемов и их создания.

АІ редактор программы позволяет просто и удобно сделать интересный проукраинский мем в считанные минуты.

Некоторые мемы просто прекрасны (скриншот: reface.ai)

Letsy

Letsy - приложение, которое помогает примерить одежду, исследовать новые стили и легче принимать решения насчет собственного гардероба.

"Умные" технологии позволяют визуализировать ваш "идеальный лук", просто введя текст с описанием одежды, которую бы вы хотели примерить.

Виртуальный гардероб - это круто (скриншот: reface.ai)

Перспективы ИИ в Украине

По словам Антона Воловика - одного из руководителей украинской продуктовой компании Reface, разрабатывающей AI инструменты для работы с визуальным контентом - сегодня термин "генеративный искусственный интеллект" стал модным.

Рынок заинтересован в новых продуктах и привлекает большее количество игроков, создавая тем самым большую конкуренцию.

Полномасштабное вторжение РФ, по мнению эксперта, дало украинским стартапам и разработчикам дополнительную мотивацию и цели.

"Мы отдаем себе отчет, что наша работа направлена не только на создание успешной компании, но и на вклад в экономику Украины, особенно в эти трудные времена", - поделился он собственным опытом.

Предприниматель также отметил, что по мере развития индустрии ИИ открываются и новые возможности для использования этой технологии для общего блага.