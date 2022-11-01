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У Києві готують близько тисячі пунктів обігріву: коли їх можуть розгорнути

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Київ, Вівторок 01 листопада 2022 19:21
У Києві готують близько тисячі пунктів обігріву: коли їх можуть розгорнути Фото: Київ готує близько тисячі пунктів обігріву (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

У Києві у разі надзвичайних ситуацій узимку можуть розгорнути близько тисячі пунктів обігріву для мешканців міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА.

"Через ракетні атаки агресора на об'єкти критичної інфраструктури розглядаємо різні сценарії розвитку подій. Найгірший – коли взагалі не буде електроенергії, водо- та теплопостачання. На цей випадок понад тисячу пунктів обігріву в нашому місті ми готуємо", - йдеться у повідомленні міськадміністрації.

Повідомляється, що для обладнання пунктів обігріву закуплено електрогенератори, зроблено запаси води та всього необхідного, щоб ці пункти обігріву приймали людей. У них можна буде зігрітися, випити чай, підзарядити телефони та за необхідності отримати необхідну допомогу.

Раніше ми писали, що починаючи з середи, 2 листопада, на всіх тролейбусних маршрутах Києва працюватимуть автобуси з метою економії електроенергії.

Також повідомлялося, що Київ отримав нові системи протиповітряної оборони для захисту енергетичних об'єктів.

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