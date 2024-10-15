Зробити вдома сад: як виростити персик з кісточки

Виростити персикове дерево вдома з кісточки не так складно, як здається на перший погляд. Але варто мати терпіння, як і врахувати умови для вирощування персика.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрали поради про те, як виростити персик з кісточки в горщику.

Як виростити персик з кісточки

Для того, щоб виростити персик з кісточки, необхідно виконати певні кроки попередньої підготовки - зокрема, правильно обрати плід, підготувати кісточку та контейнер до посадки, обрати потрібний ґрунт.

Як обрати персик для вирощування

Якість персика впливатиме на складнощі при вирощуванні. Насамперед краще обирати місцеві сорти - вони матимуть більше шансів прижитися в кліматі. Плід має бути достиглим, проте не перезрілим.

Крім цього, не варто обирати персики з щепленого гілля або магазинні - як зазначають, виростити персик з кісточки такого плода майже неможливо. Ліпше зірвати фрукт з садових дерев сусідів - звісно, спитавши дозволу.

Для більших шансів на успіх використовуйте кілька кісточок персика, оскільки деякі з них можуть проростати не так легко, як інші. Видаліть кісточку з кожного персика. "Найсмачніший" спосіб - з'їсти персик.

Підготовка кісточки персика до посадки

Кісточки персика потребують спеціальної підготовки перед посадкою. У природі, коли стиглі персики падають на землю і розкладаються, деякі кісточки в кінцевому проростають, а інші - просто згнивають.

Щоб мати більше шансів виростити персик, кісточку рекомендують обережно почистити від залишків м'якуша м'якою зубною щіткою. Після цього слід почекати, доки кісточка висохне - на це потрібно близько двох тижнів.

Також її рекомендують обробити фунгіцидом, щоб запобігти утворенню цвілі. Для проростання кісточкам персика потрібен період холоду, який можна створити двома шляхами:

Залишити в холодному приміщенні. Цей спосіб може бути дієвим, якщо осінь досить холодна. Ідеальна температура для цієї процедури - від 1 до 10 градусів.

Цей спосіб може бути дієвим, якщо осінь досить холодна. Ідеальна температура для цієї процедури - від 1 до 10 градусів. Покласти в холодильник. Покладіть чисту і суху кісточку персика в поліетиленовий пакет з вологим садовим піском або загорніть кісточку у ледь вологий паперовий рушник. Закрийте пакет і покладіть його в холодильник.

В таких умов кісточку потрібно тримати протягом восьми тижнів. Зберігайте кісточки персика окремо від інших продуктів, які можуть виділяти газ етилен, що може негативно вплинути на життєздатність кісточок.

Щоб виростити персик з кісточки, слід правильно обрати фрукт (ілюстративне фото: Freepik)

Після закінчення періоду холоду, кісточки персика готові до посадки. У відкритий ґрунт кісточки саджають наприкінці жовтня, на відстані 20-25 см, замульчувавши землю.

Як посадити кісточку персика в горщик

Для того, щоб виростити персик з кісточки, радять обирати горщик заввишки не менше 30 см, щоб забезпечити простір для розвитку стрижневого кореня.

А використання високоякісної ґрунтової суміші забезпечить персиковим кісточкам найкращий старт. Стерильна ґрунтова суміш, мох сфагнум або вермикуліт теж використовуються для вирощування кісточок персика.

Посадити кісточку персика в горщик доволі просто:

викопайте в ґрунті ямку завглибшки 2,5 см;

якщо ви охолоджували кілька кісточок, то в першу чергу висаджуйте ті, що вже проросли;

обережно покладіть кожну пророслу кісточку персика на бік, не потрібно "фіксувати" кісточку в правильному положенні (корінням донизу або пагоном догори), оскільки це може пошкодити ніжні паростки;

акуратно засипте кісточку землею.

Після цього полийте персик, щоб зволожити ґрунт та переставте горщик в тепле середовище, щоб стимулювати проростання.

Залежно від того, чи тріснула тверда оболонка кісточки, проростання відбудеться через чотири-шість тижнів.

Як доглядати за персиком в горщику

Рослинам персика потрібний особливо ретельний догляд в перші роки вирощування. Для цього потрібно створити оптимальне середовище для фрукта:

постійно підтримувати ґрунт злегка зволоженим до проростання;

після появи ростків поливати землю залежно від підсихання;

забезпечити якомога більше світла;

вносити універсальне добриво;

зрізати лише засохле або пошкоджене гілля - це сприятиме активному розростанню.

Коли з персика утвориться саджанець, молоде дерево необхідно буде пересадити у відкритий ґрунт. Найкращий період час для цього - весна, коли земля повністю прогріється.

Висаджуючи персик в саду, слід обирати освітлену ділянку на вологих, але дренованих ґрунтах. Щоб рослина швидше прижилася, рекомендують внести органічні добрива чи компост.

Поливати персик в саду необхідно в посушливі періоди, а навесні - обов'язково робити шар мульчі з компосту чи гною завтовшки 2-3 см.