Зробити вдома сад: як виростити персик з кісточки
Виростити персикове дерево вдома з кісточки не так складно, як здається на перший погляд. Але варто мати терпіння, як і врахувати умови для вирощування персика.
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрали поради про те, як виростити персик з кісточки в горщику.
Як виростити персик з кісточки
Для того, щоб виростити персик з кісточки, необхідно виконати певні кроки попередньої підготовки - зокрема, правильно обрати плід, підготувати кісточку та контейнер до посадки, обрати потрібний ґрунт.
Як обрати персик для вирощування
Якість персика впливатиме на складнощі при вирощуванні. Насамперед краще обирати місцеві сорти - вони матимуть більше шансів прижитися в кліматі. Плід має бути достиглим, проте не перезрілим.
Крім цього, не варто обирати персики з щепленого гілля або магазинні - як зазначають, виростити персик з кісточки такого плода майже неможливо. Ліпше зірвати фрукт з садових дерев сусідів - звісно, спитавши дозволу.
Для більших шансів на успіх використовуйте кілька кісточок персика, оскільки деякі з них можуть проростати не так легко, як інші. Видаліть кісточку з кожного персика. "Найсмачніший" спосіб - з'їсти персик.
Підготовка кісточки персика до посадки
Кісточки персика потребують спеціальної підготовки перед посадкою. У природі, коли стиглі персики падають на землю і розкладаються, деякі кісточки в кінцевому проростають, а інші - просто згнивають.
Щоб мати більше шансів виростити персик, кісточку рекомендують обережно почистити від залишків м'якуша м'якою зубною щіткою. Після цього слід почекати, доки кісточка висохне - на це потрібно близько двох тижнів.
Також її рекомендують обробити фунгіцидом, щоб запобігти утворенню цвілі. Для проростання кісточкам персика потрібен період холоду, який можна створити двома шляхами:
- Залишити в холодному приміщенні. Цей спосіб може бути дієвим, якщо осінь досить холодна. Ідеальна температура для цієї процедури - від 1 до 10 градусів.
- Покласти в холодильник. Покладіть чисту і суху кісточку персика в поліетиленовий пакет з вологим садовим піском або загорніть кісточку у ледь вологий паперовий рушник. Закрийте пакет і покладіть його в холодильник.
В таких умов кісточку потрібно тримати протягом восьми тижнів. Зберігайте кісточки персика окремо від інших продуктів, які можуть виділяти газ етилен, що може негативно вплинути на життєздатність кісточок.
Щоб виростити персик з кісточки, слід правильно обрати фрукт (ілюстративне фото: Freepik)
Після закінчення періоду холоду, кісточки персика готові до посадки. У відкритий ґрунт кісточки саджають наприкінці жовтня, на відстані 20-25 см, замульчувавши землю.
Як посадити кісточку персика в горщик
Для того, щоб виростити персик з кісточки, радять обирати горщик заввишки не менше 30 см, щоб забезпечити простір для розвитку стрижневого кореня.
А використання високоякісної ґрунтової суміші забезпечить персиковим кісточкам найкращий старт. Стерильна ґрунтова суміш, мох сфагнум або вермикуліт теж використовуються для вирощування кісточок персика.
Посадити кісточку персика в горщик доволі просто:
- викопайте в ґрунті ямку завглибшки 2,5 см;
- якщо ви охолоджували кілька кісточок, то в першу чергу висаджуйте ті, що вже проросли;
- обережно покладіть кожну пророслу кісточку персика на бік, не потрібно "фіксувати" кісточку в правильному положенні (корінням донизу або пагоном догори), оскільки це може пошкодити ніжні паростки;
- акуратно засипте кісточку землею.
Після цього полийте персик, щоб зволожити ґрунт та переставте горщик в тепле середовище, щоб стимулювати проростання.
Залежно від того, чи тріснула тверда оболонка кісточки, проростання відбудеться через чотири-шість тижнів.
Як доглядати за персиком в горщику
Рослинам персика потрібний особливо ретельний догляд в перші роки вирощування. Для цього потрібно створити оптимальне середовище для фрукта:
- постійно підтримувати ґрунт злегка зволоженим до проростання;
- після появи ростків поливати землю залежно від підсихання;
- забезпечити якомога більше світла;
- вносити універсальне добриво;
- зрізати лише засохле або пошкоджене гілля - це сприятиме активному розростанню.
Коли з персика утвориться саджанець, молоде дерево необхідно буде пересадити у відкритий ґрунт. Найкращий період час для цього - весна, коли земля повністю прогріється.
Висаджуючи персик в саду, слід обирати освітлену ділянку на вологих, але дренованих ґрунтах. Щоб рослина швидше прижилася, рекомендують внести органічні добрива чи компост.
Поливати персик в саду необхідно в посушливі періоди, а навесні - обов'язково робити шар мульчі з компосту чи гною завтовшки 2-3 см.
До речі, раніше ми вже розповідали про те, як виростити лохину в горщику.
Крім цього, писали про те, як вирощувати в горщику лимон.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: GardenersWorld, The Spruce, Зелена садиба.