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Сделать дома сад: как вырастить персик из косточки

Вторник 15 октября 2024 19:15
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Сделать дома сад: как вырастить персик из косточки Персик можно вырастить из косточки (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Вырастить персиковое дерево дома из косточки не так сложно, как кажется на первый взгляд. Но следует иметь терпение, как и учесть условия для выращивания персика.

РБК-Украина (проект Styler) собрали советы о том, как вырастить персик из косточки в горшке.

Как вырастить персик из косточки

Для того чтобы вырастить персик из косточки, необходимо выполнить определенные шаги предварительной подготовки - в частности, правильно выбрать плод, подготовить косточку и контейнер для посадки, выбрать необходимую почву.

Как выбрать персик для выращивания

Качество персика будет влиять на сложности при выращивании. В первую очередь лучше выбирать местные сорта - у них будет больше шансов прижиться в климате. Плод должен быть созревшим, но не перезрелым.

Кроме этого, не стоит выбирать персики из привитых веток или магазинные - как отмечают, вырастить персик из косточки такого плода почти невозможно. Лучше сорвать фрукт с садовых деревьев соседей - конечно, спросив разрешения.

Для больших шансов на успех используйте несколько косточек персика, поскольку некоторые могут прорастать не так легко, как другие. Удалите косточку из каждого персика. "Самый вкусный" способ - съесть персик.

Подготовка косточки персика к посадке

Косточки персика нуждаются в специальной подготовке перед посадкой. В природе, когда спелые персики падают на землю и разлагаются, некоторые косточки в конечном счете прорастают, а другие - просто сгнивают.

Чтобы иметь больше шансов вырастить персик, косточку рекомендуют осторожно почистить от остатков мякоти мягкой зубной щеткой. После этого следует подождать, пока косточка высохнет - на это нужно около двух недель.

Также ее рекомендуют обработать фунгицидом, чтобы предотвратить образование плесени. Для прорастания косточкам персика требуется период холода, который можно создать двумя путями:

  • Оставить в прохладном помещении. Этот способ может быть действенным, если осень достаточно холодная. Идеальная температура для этой процедуры - от 1 до 10 градусов.
  • Положить в холодильник. Положите чистую и сухую косточку персика в полиэтиленовый пакет с влажным садовым песком или заверните косточку во влажное бумажное полотенце. Закройте пакет и положите его в холодильник.

В таких условиях косточку нужно держать в течение восьми недель. Храните косточки персика отдельно от других продуктов, которые могут выделять этилен, что может негативно повлиять на жизнеспособность косточек.

Сделать дома сад: как вырастить персик из косточки

Чтобы вырастить персик из косточки, следует правильно выбрать фрукт (иллюстративное фото: Freepik)

После окончания периода холода косточки персика готовы к посадке. В открытую почву косточки сажают в конце октября, на расстоянии 20-25 см, замульчировав землю.

Как посадить косточку персика в горшок

Для того чтобы вырастить персик из косточки, советуют выбирать горшок высотой не менее 30 см, чтобы обеспечить пространство для развития стержневого корня.

А использование высококачественной грунтовой смеси обеспечит персиковым косточкам наилучший старт. Стерильная грунтовая смесь, мох сфагнум или вермикулит тоже используются для выращивания косточек персика.

Посадить косточку персика в горшок довольно просто:

  • выкопайте в грунте ямку глубиной 2,5 см;
  • если вы охлаждали несколько косточек, то в первую очередь высаживайте уже проросшие;
  • осторожно положите каждую проросшую косточку персика на бок, не нужно "фиксировать" косточку в правильном положении (корнями вниз или побегом вверх), поскольку это может повредить нежные отростки;
  • аккуратно засыпьте косточку землей.

Затем полейте персик, чтобы увлажнить почву и переставьте горшок в теплую среду, чтобы стимулировать прорастание.

В зависимости от того, треснула ли твердая оболочка косточки, прорастание произойдет через четыре-шесть недель.

Как ухаживать за персиком в горшке.

Растениям персика требуется особенно тщательный уход в первые годы выращивания. Для этого нужно создать оптимальную среду для фрукта:

  • постоянно поддерживать почву слегка увлажненной до прорастания;
  • после появления ростков поливать землю в зависимости от подсыхания;
  • обеспечить как можно больше света;
  • вносить универсальное удобрение;
  • срезать только засохшие или поврежденные ветки - это будет способствовать активному разрастанию.

Когда из персика образуется саженец, молодое дерево необходимо будет пересадить в открытый грунт. Лучший период времени для этого - весна, когда земля полностью прогреется.

Высаживая персик в саду, следует выбирать освещенный участок на влажных, но дренированных почвах. Чтобы растение быстрее прижилось, рекомендуют внести органические удобрения или компост.

Поливать персик в саду необходимо в засушливые периоды, а весной - обязательно делать слой мульчи из компоста или навоза толщиной 2-3 см.

Кстати, раньше мы уже рассказывали о том, как вырастить голубику в горшке.

Кроме этого, писали о том, как выращивать в горшке лимон.

При написании материала использовались следующие источники: GardenersWorld, The Spruce, Зелена садиба.

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