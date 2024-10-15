Сделать дома сад: как вырастить персик из косточки

Вырастить персиковое дерево дома из косточки не так сложно, как кажется на первый взгляд. Но следует иметь терпение, как и учесть условия для выращивания персика.

РБК-Украина (проект Styler) собрали советы о том, как вырастить персик из косточки в горшке.

Как вырастить персик из косточки

Для того чтобы вырастить персик из косточки, необходимо выполнить определенные шаги предварительной подготовки - в частности, правильно выбрать плод, подготовить косточку и контейнер для посадки, выбрать необходимую почву.

Как выбрать персик для выращивания

Качество персика будет влиять на сложности при выращивании. В первую очередь лучше выбирать местные сорта - у них будет больше шансов прижиться в климате. Плод должен быть созревшим, но не перезрелым.

Кроме этого, не стоит выбирать персики из привитых веток или магазинные - как отмечают, вырастить персик из косточки такого плода почти невозможно. Лучше сорвать фрукт с садовых деревьев соседей - конечно, спросив разрешения.

Для больших шансов на успех используйте несколько косточек персика, поскольку некоторые могут прорастать не так легко, как другие. Удалите косточку из каждого персика. "Самый вкусный" способ - съесть персик.

Подготовка косточки персика к посадке

Косточки персика нуждаются в специальной подготовке перед посадкой. В природе, когда спелые персики падают на землю и разлагаются, некоторые косточки в конечном счете прорастают, а другие - просто сгнивают.

Чтобы иметь больше шансов вырастить персик, косточку рекомендуют осторожно почистить от остатков мякоти мягкой зубной щеткой. После этого следует подождать, пока косточка высохнет - на это нужно около двух недель.

Также ее рекомендуют обработать фунгицидом, чтобы предотвратить образование плесени. Для прорастания косточкам персика требуется период холода, который можно создать двумя путями:

Оставить в прохладном помещении. Этот способ может быть действенным, если осень достаточно холодная. Идеальная температура для этой процедуры - от 1 до 10 градусов.

Этот способ может быть действенным, если осень достаточно холодная. Идеальная температура для этой процедуры - от 1 до 10 градусов. Положить в холодильник. Положите чистую и сухую косточку персика в полиэтиленовый пакет с влажным садовым песком или заверните косточку во влажное бумажное полотенце. Закройте пакет и положите его в холодильник.

В таких условиях косточку нужно держать в течение восьми недель. Храните косточки персика отдельно от других продуктов, которые могут выделять этилен, что может негативно повлиять на жизнеспособность косточек.

Чтобы вырастить персик из косточки, следует правильно выбрать фрукт (иллюстративное фото: Freepik)

После окончания периода холода косточки персика готовы к посадке. В открытую почву косточки сажают в конце октября, на расстоянии 20-25 см, замульчировав землю.

Как посадить косточку персика в горшок

Для того чтобы вырастить персик из косточки, советуют выбирать горшок высотой не менее 30 см, чтобы обеспечить пространство для развития стержневого корня.

А использование высококачественной грунтовой смеси обеспечит персиковым косточкам наилучший старт. Стерильная грунтовая смесь, мох сфагнум или вермикулит тоже используются для выращивания косточек персика.

Посадить косточку персика в горшок довольно просто:

выкопайте в грунте ямку глубиной 2,5 см;

если вы охлаждали несколько косточек, то в первую очередь высаживайте уже проросшие;

осторожно положите каждую проросшую косточку персика на бок, не нужно "фиксировать" косточку в правильном положении (корнями вниз или побегом вверх), поскольку это может повредить нежные отростки;

аккуратно засыпьте косточку землей.

Затем полейте персик, чтобы увлажнить почву и переставьте горшок в теплую среду, чтобы стимулировать прорастание.

В зависимости от того, треснула ли твердая оболочка косточки, прорастание произойдет через четыре-шесть недель.

Как ухаживать за персиком в горшке.

Растениям персика требуется особенно тщательный уход в первые годы выращивания. Для этого нужно создать оптимальную среду для фрукта:

постоянно поддерживать почву слегка увлажненной до прорастания;

после появления ростков поливать землю в зависимости от подсыхания;

обеспечить как можно больше света;

вносить универсальное удобрение;

срезать только засохшие или поврежденные ветки - это будет способствовать активному разрастанию.

Когда из персика образуется саженец, молодое дерево необходимо будет пересадить в открытый грунт. Лучший период времени для этого - весна, когда земля полностью прогреется.

Высаживая персик в саду, следует выбирать освещенный участок на влажных, но дренированных почвах. Чтобы растение быстрее прижилось, рекомендуют внести органические удобрения или компост.

Поливать персик в саду необходимо в засушливые периоды, а весной - обязательно делать слой мульчи из компоста или навоза толщиной 2-3 см.