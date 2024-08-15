Майбутній лимонад: як вирощувати лимон в горщику

Вирощувати невеликі фруктові дерева вдома - чудова ідея для квартирного садівництва. А лимон, який має багато корисних властивостей стає дедалі популярнішою кімнатною рослиною.

Про те, як вирощувати лимон вдома з насіння, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Як виростити лимон з насіння вдома

Лимони досить легко виростають зі свіжозібраного насіння. Проте, на відміну від овочевих рослин, насіння цитрусових не терпить пересихання і має бути висаджене якомога швидше.

Щоб посадити насіння лимона, його необхідно підготувати:

обирайте свіжі лимони без ознак хвороби;

очистьте насіння, щоб видалити м'якуш, який може сприяти захворюванням рослини;

замочіть насіння на ніч у мисці з водою, щоб розм'якшити насіннєву оболонку, і викиньте насіння, що спливає;

підготуйте контейнер з дренажними отворами для стікання зайвої води;

наповніть контейнер злегка кислим, добре дренованим ґрунтом з великою кількістю органічних речовин;

посадіть насіння на глибину 0,6 см.

Рівномірно зволожте ґрунт і накрийте горщики поліетиленом, щоб зберегти вологу до проростання насіння. Потім поставте контейнери в тепле місце при температурі близько 21 градусів, щоб насіння проростало.

Не забувайте перевіряти вологість ґрунту, періодично поливаючи його, але не надмірно - на поверхні землі не мають утворюватися калюжки.

Зазвичай паростки з'являються через 2-3 тижні. Як тільки насіння лимонів проросте, зніміть поліетиленову плівку і перемістіть контейнери в місце з яскравим світлом, наприклад, на вікно, що виходить на південь або захід.

Теплолюбні лимони добре пристосовуються до кімнатних температур, тож ростуть при температурі від 13 до 29,5 градусів. Та зважайте, що плоди лимон може давати лише за 4-5 років.

Як доглядати за лимонним деревом

Для того, щоб саджанці лимонів нормально розвивалися, необхідно створити сприятливі умови - подбавши про поживний ґрунт, яскраве освітлення, стабільну температуру і рівень вологості відповідно до вподобань лимона.

Як доглядати за саджанцями лимона (ілюстративне фото: Freepik)

Підтримувати температуру в приміщенні

Лимонні дерева люблять тепло і вологу - і погано почуваються в холодному кліматі. Найкраще лимони ростуть при температурі близько 19 градусів і можуть витримувати звичайні нічні перепади температури від 5 до 10 градусів.

Не допускати перезволоження

Лимони потребують вологого ґрунту, але він ніколи не повинен бути мокрим. Дайте поверхні ґрунту висохнути між поливами, а потім рясно полийте контейнер.

Оскільки лимони часто страждають на кореневу гниль, неодмінно забезпечте рослинам дренаж.

Забезпечити яскраве освітлення

Поставте ваше кімнатне лимонне дерево біля вікна або в місці, куди хоча б частину дня потрапляють прямі сонячні промені. Ідеально підійдуть вікна, що виходять на південну сторону.

Пересаджувати кожні два роки

Не радять одразу висаджувати лимони у великі горщики - так насіння може не прорости. Краще обрати низькі контейнери, а потім, коли саджанці підростуть, пересадити їх в більший горщик.

Якщо ви вирощуєте лимонне дерево в кімнатних умовах, вам потрібно пересаджувати його кожні 2 роки до досягнення зрілості (яка настає приблизно через 5 років), а після цього - кожні чотири роки.

Найкращий час для пересадки - навесні, напередодні піку вегетації. Щоб пересадити лимонне дерево, акуратно вийміть його з контейнера і видаліть надлишки ґрунту.

Потім помістіть його в новий контейнер, який на 2,5-5 см ширший, і заповніть всі проміжки новою ґрунтовою сумішшю. Після пересадки лимон необхідно полити

Обрізати гілочки

Формування нового листя також потребує сил рослини, і може виснажувати лимон з часом.

Щоб лимонне дерево росло, необхідно підрізати центральний пагін, коли він досягне 20 см, а також гілки другого порядку.

Вносити добрива

У період активного росту, зазвичай з квітня по серпень, рекомендують вносити добриво, призначене для кислотолюбних рослин, вдвічі менш концертроване.

Однак краще обрати спеціальні добрива для цитрусових і вносити їх відповідно інструкції на упакуванні.

Запилювати квітки

Лимонним деревам може знадобитися від 4 до 5 років, щоб зацвісти, проте п'янкий аромат вартий того, щоб на нього зачекати. Крім цього, квітучі рослини не завжди дають плоди.

В природі лимонні квіти запилюються комахами. При вирощуванні в кімнатних умовах, щоб зав'язалися плоди, квіти необхідно запилювати квіти вручну.

Для цього потрібно злегка потрусити гілки або поклацати по квітках пальцем, щоб розсіяти пилок. Також можна використовувати пензлик для перенесення пилку з квітки на квітку.