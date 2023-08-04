Без цієї процедури про щедрий урожай помідорів можете забути. Ось що треба зробити вже зараз

На початку серпня обов'язково потрібно прищипувати та проріджувати кущі помідорів. Якщо цього не зробити, або ж порушити технологію - щедрого урожаю вам не бачити.

Про те, як правильно прищипувати помідори, розповіли на You Tube каналі "Дім та присадибна ділянка".

Навіщо прищипувати помідори

Якість плодів і швидкість їх дозрівання залежить від того, наскільки правильно і в які терміни було проведено прищипування помідорів. Його треба проводити тільки високорослим сортам.

"Прищипувати помідори - значить, видалити точки зростання стебла. Прищіпка прискорює внутрішні процеси, наближаючи дозрівання на 1,5-2 тижні раніше природного терміну та виступає засобом гальмування росту і перенаправлення основних сил на формування овочів", - пояснює городниця.

Але перед прищипуванням верхівки необхідно провести обрізку листя та пасинкування.

Як правильно обрізувати кущі

"Зверніть увагу, щоб не було нижніх листочків на кущах, бо вони тягнуть з рослини велику кількість поживних речовин. Через це верхні ділянки рослини і плоди можуть недоотримувати поживних речовин та воду. Саме через нижнє листя випаровується найбільше вологи. А ще - якщо залишите кущі занадто загущеними, то вони мало провітрюватимуться й може кинутися фітофтороз", - застерігає господиня.

Для видалення листків слід використовувати гострі садові ножиці.

"Коли уже на кущі сформувалися грона плодів, то треба відрізати листок, який під першим гроном, щоб він не забирав поживних речовин. А між гронами потрібно залишати по два листки на стеблі", - пояснює городниця.

Кожних два тижні також треба пасинкувати помідори. Головне правило - за один раз не можна видаляти багато листків і пасинків, інакше рослина може втратити урожай.

Як прищипувати верхівку

Прищипування томатів треба провести до середини серпня.

"Це потрібно зробити зранку, щоб "рана" на кущі трішки загоїлася до вечора. А якщо робите процедуру ввечері, то присипте зрізи активованим вугіллям або деревним попелом", - каже городниця.

Радить залишати на кущі не більше 7 грон. Вище сьомого треба ще залишити два листки і бічний пагін, а головне стебло обрізати. І цю процедуру треба провести на кожному кущі.