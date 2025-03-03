Зробіть ці 8 змін у житті вже сьогодні, щоб дожити до 100 років

Виключіть трохи цукру

Відмовитися від цукру може бути важко, але менші заміни з часом можуть допомогти зменшити кількість цукру, який ви споживаєте, і кількість запалення, яке він викликає.

Дієтолог Енджел Планеллс розповів про кілька простих способів почати вже сьогодні зменшувати споживання цукру:

замініть солодкі газовані напої простою водою або несолодким чаєм

зменшіть кількість цукру в рецептах або замініть його фруктами

вибирайте здоровіші ласощі, як-от темний шоколад або фрукти з горіхами

Збільшіть кількість сну

Більшість людей не висипаються вночі, але ви можете зробити кроки, щоб наблизитися до ідеального діапазону. Сон є основою всього й допомагає зменшити хронічне запалення.

Можна додати 15 хвилин до сну щотижня, щоб отримати необхідні 7-9 годин на день.

Додайте нову здорову їжу

Замість того, щоб зосереджуватися на обмеженнях їжі, яку ви любите, зробіть невеликі позитивні зміни, додавши щось нове. Можна додати кілька нових продуктів:

продукти з жирними кислотами Омега-3, такі як лосось, сардини, насіння чіа та волоські горіхи, які можуть принести користь мозку та здоров’ю серця

ферментовані продукти, такі як кімчі, йогурт і квашена капуста, можуть підтримувати здоров’я вашого кишківника

продукти з високим вмістом клітковини, які підтримують здоров’я кишечника, регулюють рівень цукру в крові та зменшують запалення, включаючи ягоди, листову зелень і цільні зерна

рослинні білки зменшують залежність від червоного та обробленого м’яса, а також додають різноманітності та текстури смаку

корисні спеції, такі як куркума, часник, імбир і кориця, мають протизапальні та антиоксидантні властивості

Пийте більше води

Вживання великої кількості води може зробити більше, ніж просто допомогти вам уникнути головного болю через зневоднення. Зволоження допомагає покращити травлення, метаболізм і загальну роботу клітин.

Варто додати одну-дві склянки води до свого розпорядку дня.

Виділіть п’ять хвилин на медитацію

Стрес є ще одним фактором, який викликає запалення, і додавання п’яти хвилин практики медитації безпосередньо перед сном, може покращити якість сну.

Спробуйте кілька присідань і віджимань

Силові тренування важливі для здорового старіння. Принаймні два-три рази на тиждень допомагають підтримувати м’язову масу, щільність кісток і метаболічний стан.

Щоб отримати максимальну віддачу від руху м’язів, поміняйте згинання біцепса на потужні вправи.

Готуйте більше вдома

Їжа на винос може бути смачною і набагато простішою. Ресторанна їжа часто містить більше масла, солі та інших не дуже корисних для вас інгредієнтів, які роблять її калорійною та можуть впливати на рівень холестерину та артеріальний тиск.

Приготування вдома зменшує споживання обробленої їжі та підвищує контроль над інгредієнтами.

Знайдіть активне хобі

Відмовтеся від бажання полежати після важкого дня та знайдіть щось цікаве, що змусить вас рухатися. Оберіть те, що вам подобається і що впишеться у ваше життя.

Загалом, активні хобі допомагають підтримувати баланс у житті, покращують фізичне та психічне здоров’я, що може істотно вплинути на тривалість і якість життя.

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