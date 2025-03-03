Зробіть ці 8 змін у житті вже сьогодні, щоб дожити до 100 років

Кілька ключових змін у способі життя можуть значно підвищити шанси на довголіття. Не варто спочатку робити кардинальних змін, а тільки все поступово.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple.
Відмовитися від цукру може бути важко, але менші заміни з часом можуть допомогти зменшити кількість цукру, який ви споживаєте, і кількість запалення, яке він викликає.
Дієтолог Енджел Планеллс розповів про кілька простих способів почати вже сьогодні зменшувати споживання цукру:
Більшість людей не висипаються вночі, але ви можете зробити кроки, щоб наблизитися до ідеального діапазону. Сон є основою всього й допомагає зменшити хронічне запалення.
Можна додати 15 хвилин до сну щотижня, щоб отримати необхідні 7-9 годин на день.
Замість того, щоб зосереджуватися на обмеженнях їжі, яку ви любите, зробіть невеликі позитивні зміни, додавши щось нове. Можна додати кілька нових продуктів:
Вживання великої кількості води може зробити більше, ніж просто допомогти вам уникнути головного болю через зневоднення. Зволоження допомагає покращити травлення, метаболізм і загальну роботу клітин.
Варто додати одну-дві склянки води до свого розпорядку дня.
Стрес є ще одним фактором, який викликає запалення, і додавання п’яти хвилин практики медитації безпосередньо перед сном, може покращити якість сну.
Силові тренування важливі для здорового старіння. Принаймні два-три рази на тиждень допомагають підтримувати м’язову масу, щільність кісток і метаболічний стан.
Щоб отримати максимальну віддачу від руху м’язів, поміняйте згинання біцепса на потужні вправи.
Їжа на винос може бути смачною і набагато простішою. Ресторанна їжа часто містить більше масла, солі та інших не дуже корисних для вас інгредієнтів, які роблять її калорійною та можуть впливати на рівень холестерину та артеріальний тиск.
Приготування вдома зменшує споживання обробленої їжі та підвищує контроль над інгредієнтами.
Відмовтеся від бажання полежати після важкого дня та знайдіть щось цікаве, що змусить вас рухатися. Оберіть те, що вам подобається і що впишеться у ваше життя.
Загалом, активні хобі допомагають підтримувати баланс у житті, покращують фізичне та психічне здоров’я, що може істотно вплинути на тривалість і якість життя.
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