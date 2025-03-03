Сделайте эти 8 изменений в жизни уже сегодня, чтобы дожить до 100 лет

Несколько ключевых изменений в образе жизни могут значительно повысить шансы на долголетие. Не стоит сначала делать кардинальных изменений, а только все постепенно.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.
Отказаться от сахара может быть трудно, но меньшие замены со временем могут помочь уменьшить количество сахара, который вы потребляете, и количество воспаления, которое он вызывает.
Диетолог Энджел Планеллс рассказал о нескольких простых способах начать уже сегодня уменьшать потребление сахара:
Большинство людей не высыпаются ночью, но вы можете сделать шаги, чтобы приблизиться к идеальному диапазону. Сон является основой всего и помогает уменьшить хроническое воспаление.
Можно добавить 15 минут ко сну каждую неделю, чтобы получить необходимые 7-9 часов в день.
Вместо того, чтобы сосредотачиваться на ограничениях пищи, которую вы любите, сделайте небольшие положительные изменения, добавив что-то новое. Можно добавить несколько новых продуктов:
Употребление большого количества воды может сделать больше, чем просто помочь вам избежать головной боли из-за обезвоживания. Увлажнение помогает улучшить пищеварение, метаболизм и общую работу клеток.
Стоит добавить один-два стакана воды в свой распорядок дня.
Стресс является еще одним фактором, который вызывает воспаление, и добавление пяти минут практики медитации непосредственно перед сном, может улучшить качество сна.
Силовые тренировки важны для здорового старения. По крайней мере два-три раза в неделю помогают поддерживать мышечную массу, плотность костей и метаболическое состояние.
Чтобы получить максимальную отдачу от движения мышц, поменяйте сгибание бицепса на мощные упражнения.
Еда на вынос может быть вкусной и намного проще. Ресторанная еда часто содержит больше масла, соли и других не очень полезных для вас ингредиентов, которые делают ее калорийной и могут влиять на уровень холестерина и артериальное давление.
Приготовление дома уменьшает потребление обработанной пищи и повышает контроль над ингредиентами.
Откажитесь от желания полежать после тяжелого дня и найдите что-то интересное, что заставит вас двигаться. Выберите то, что вам нравится и что впишется в вашу жизнь.
В общем, активные хобби помогают поддерживать баланс в жизни, улучшают физическое и психическое здоровье, что может существенно повлиять на продолжительность и качество жизни.
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