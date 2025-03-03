Сделайте эти 8 изменений в жизни уже сегодня, чтобы дожить до 100 лет

Исключите немного сахара

Отказаться от сахара может быть трудно, но меньшие замены со временем могут помочь уменьшить количество сахара, который вы потребляете, и количество воспаления, которое он вызывает.

Диетолог Энджел Планеллс рассказал о нескольких простых способах начать уже сегодня уменьшать потребление сахара:

замените сладкие газированные напитки простой водой или несладким чаем

уменьшите количество сахара в рецептах или замените его фруктами

выбирайте более здоровые лакомства, например темный шоколад или фрукты с орехами

Увеличьте количество сна

Большинство людей не высыпаются ночью, но вы можете сделать шаги, чтобы приблизиться к идеальному диапазону. Сон является основой всего и помогает уменьшить хроническое воспаление.

Можно добавить 15 минут ко сну каждую неделю, чтобы получить необходимые 7-9 часов в день.

Добавьте новую здоровую пищу

Вместо того, чтобы сосредотачиваться на ограничениях пищи, которую вы любите, сделайте небольшие положительные изменения, добавив что-то новое. Можно добавить несколько новых продуктов:

продукты с жирными кислотами Омега-3, такие как лосось, сардины, семена чиа и грецкие орехи, которые могут принести пользу мозгу и здоровью сердца

ферментированные продукты, такие как кимчи, йогурт и квашеная капуста, могут поддерживать здоровье вашего кишечника

продукты с высоким содержанием клетчатки, которые поддерживают здоровье кишечника, регулируют уровень сахара в крови и уменьшают воспаление, включая ягоды, листовую зелень и цельные зерна

растительные белки уменьшают зависимость от красного и обработанного мяса, а также добавляют разнообразия и текстуры вкуса

полезные специи, такие как куркума, чеснок, имбирь и корица, обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами

Пейте больше воды

Употребление большого количества воды может сделать больше, чем просто помочь вам избежать головной боли из-за обезвоживания. Увлажнение помогает улучшить пищеварение, метаболизм и общую работу клеток.

Стоит добавить один-два стакана воды в свой распорядок дня.

Выделите пять минут на медитацию

Стресс является еще одним фактором, который вызывает воспаление, и добавление пяти минут практики медитации непосредственно перед сном, может улучшить качество сна.

Попробуйте несколько приседаний и отжиманий

Силовые тренировки важны для здорового старения. По крайней мере два-три раза в неделю помогают поддерживать мышечную массу, плотность костей и метаболическое состояние.

Чтобы получить максимальную отдачу от движения мышц, поменяйте сгибание бицепса на мощные упражнения.

Готовьте больше дома

Еда на вынос может быть вкусной и намного проще. Ресторанная еда часто содержит больше масла, соли и других не очень полезных для вас ингредиентов, которые делают ее калорийной и могут влиять на уровень холестерина и артериальное давление.

Приготовление дома уменьшает потребление обработанной пищи и повышает контроль над ингредиентами.

Найдите активное хобби

Откажитесь от желания полежать после тяжелого дня и найдите что-то интересное, что заставит вас двигаться. Выберите то, что вам нравится и что впишется в вашу жизнь.

В общем, активные хобби помогают поддерживать баланс в жизни, улучшают физическое и психическое здоровье, что может существенно повлиять на продолжительность и качество жизни.

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