Зробіть це зі своєю орхідею і вона точно почне цвісти

Що зробити, аби орхідея почала цвісти

Флорист вважає, що для того, аби орхідея цвіла, потрібно встановлювати різну температуру у приміщенні вдень та вночі. За словами експерта, власникам примхливої рослини варто робити так, аби у темний час доби у кімнаті було холодніше.

"Варто прагнути до різниці між днем ​​і ніччю на 10-15 градусів", - передає слова флориста видання.

Окрім цього, експерт радить звернути увагу на світло. Щоб орхідея цвіла, вона має стояти не під прямими променями сонця. Найкращий варіант - вікно, яке виходить на схід або південь.

"Правильна кількість світла має вирішальне значення. Занадто мало - вони не будуть цвісти, занадто багато - їхнє листя може згоріти", - додав флорист.

Що робити, щоб орхідея почала цвісти (фото: freepik.com)

Якщо орхідея не квітне - радикальна порада

Експерт зазначив, що іноді стається і так, що орхідея отримує багато світла, перебуває в умовах з різними температурами, а усе одно не квітне. Тоді варто замислитися, чи правильно ви її поливаєте, а також чи достатньо рослина отримує добрив.

Якщо із цим проблем немає, флорист радить скористатися радикальним методом.

"Іноді проста пересадка орхідеї у свіжу суміш може спонукати її зацвісти", - зазначив флорист та додав, що зазвичай такі рослини потрібно пересаджувати кожні 18-24 місяці.