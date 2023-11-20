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Зробіть це зі своєю орхідею і вона точно почне цвісти

Якщо орхідея не цвіте (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Орхідея - популярна кімнатна рослина, яка потребує особливої уваги. Іноді стається так, що ця квітка виявляється аж надто примхливою. І якщо орхідея не квітне, "пробудити" її допоможуть прості лайфхаки, вважає флорист Джин Кабальєро.

Як змусити орхідею зацвісти, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.

Що зробити, аби орхідея почала цвісти

Флорист вважає, що для того, аби орхідея цвіла, потрібно встановлювати різну температуру у приміщенні вдень та вночі. За словами експерта, власникам примхливої рослини варто робити так, аби у темний час доби у кімнаті було холодніше.

"Варто прагнути до різниці між днем ​​і ніччю на 10-15 градусів", - передає слова флориста видання.

Окрім цього, експерт радить звернути увагу на світло. Щоб орхідея цвіла, вона має стояти не під прямими променями сонця. Найкращий варіант - вікно, яке виходить на схід або південь.

"Правильна кількість світла має вирішальне значення. Занадто мало - вони не будуть цвісти, занадто багато - їхнє листя може згоріти", - додав флорист.

Що робити, щоб орхідея почала цвісти (фото: freepik.com)

Якщо орхідея не квітне - радикальна порада

Експерт зазначив, що іноді стається і так, що орхідея отримує багато світла, перебуває в умовах з різними температурами, а усе одно не квітне. Тоді варто замислитися, чи правильно ви її поливаєте, а також чи достатньо рослина отримує добрив.

Якщо із цим проблем немає, флорист радить скористатися радикальним методом. 

"Іноді проста пересадка орхідеї у свіжу суміш може спонукати її зацвісти", - зазначив флорист та додав, що зазвичай такі рослини потрібно пересаджувати кожні 18-24 місяці.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що не варто робити з орхідеями взимку, інакше вони загинуть.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що потрібно змішати з пральним порошком, аби речі гарно пахли.

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