Ніколи не робіть цього з орхідеями взимку, інакше вони загинуть

Орхідеї дуже популярні та багато хто хоче їх вирощувати. Але не усі знають, що догляд за цією кімнатною рослиною дуже важливий, особливо взимку та з настанням холодів восени.

Як правильно поливати орхідеї та які помилки можуть "вбити" рослину, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express .

Не ставте орхідеї під пряме сонячне світло

Взимку, коли денного світла стає менше, орхідеї можуть почати в'янути. І тоді деякі люди ставлять горщик з квіткою на підвіконня, аби та отримала більше сонця. Проте це робити вкрай небезпечно. Під прямими променями орхідея може отримати опіки, навіть у холодну пору року.

"Більшість орхідей гарно ростуть при яскравому, але непрямому сонячному світлі, тому підвіконня, що виходять на схід або захід, ідеальне місце протягом більшої частини року", - радять експерти.

Де має стояти орхідея (фото: freepik.com)

Ніколи не помиляйтеся з кількістю води для поливу

Річ у тому, що для орхідей критично важливо, аби вони отримували достатню кількість вологи, але при цьому не стояли у воді. Коріння рослини швидко пересихає, а при надмірному поливі майже миттєво починає гнити.

"Спочатку перевіряйте вологість ґрунту , щоб переконатися, що він потребує вологи. В ідеалі ви захочете полити орхідею, коли суміш для горщиків майже висохне, але не повністю. Ви також можете злегка розпорошити ґрунт , щоб підвищити вологість, але будьте обережні, не замочуйте листя та не залишайте їх вологими, оскільки це може призвести до появи цвілі, грибка та гнилі", - розповіли експерти.

Як поливати орхідею (фото: freepik.com)

Не забувайте про підгодівлю

Орхідеї дуже люблять добрива. Для їхнього росту потрібно використовувати суміш азоту, фосфору та калію. Взимку рослина особливо потребує підгодівлі, і якщо вона її не буде отримувати, то може загинути.