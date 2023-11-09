Ніколи не робіть цього з орхідеями взимку, інакше вони загинуть
Орхідеї дуже популярні та багато хто хоче їх вирощувати. Але не усі знають, що догляд за цією кімнатною рослиною дуже важливий, особливо взимку та з настанням холодів восени.
Як правильно поливати орхідеї та які помилки можуть "вбити" рослину, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.
Не ставте орхідеї під пряме сонячне світло
Взимку, коли денного світла стає менше, орхідеї можуть почати в'янути. І тоді деякі люди ставлять горщик з квіткою на підвіконня, аби та отримала більше сонця. Проте це робити вкрай небезпечно. Під прямими променями орхідея може отримати опіки, навіть у холодну пору року.
"Більшість орхідей гарно ростуть при яскравому, але непрямому сонячному світлі, тому підвіконня, що виходять на схід або захід, ідеальне місце протягом більшої частини року", - радять експерти.
Де має стояти орхідея (фото: freepik.com)
Ніколи не помиляйтеся з кількістю води для поливу
Річ у тому, що для орхідей критично важливо, аби вони отримували достатню кількість вологи, але при цьому не стояли у воді. Коріння рослини швидко пересихає, а при надмірному поливі майже миттєво починає гнити.
"Спочатку перевіряйте вологість ґрунту, щоб переконатися, що він потребує вологи. В ідеалі ви захочете полити орхідею, коли суміш для горщиків майже висохне, але не повністю. Ви також можете злегка розпорошити ґрунт, щоб підвищити вологість, але будьте обережні, не замочуйте листя та не залишайте їх вологими, оскільки це може призвести до появи цвілі, грибка та гнилі", - розповіли експерти.
Як поливати орхідею (фото: freepik.com)
Не забувайте про підгодівлю
Орхідеї дуже люблять добрива. Для їхнього росту потрібно використовувати суміш азоту, фосфору та калію. Взимку рослина особливо потребує підгодівлі, і якщо вона її не буде отримувати, то може загинути.
Окрім цього, варто стежити, аби орхідеї не стало "затісно" у горщику. Якщо ви помічаєте, що рослина стала в'янути, а коріння пом'якшало і с тало коричневим - потрібно змінити ґрунт та горщик.
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