Сделайте это со своей орхидеей и она точно начнет цвести

Что нужно сделать, чтобы орхидея зацвела

Флорист считает, что для того чтобы орхидея цвела, нужно устанавливать разную температуру в помещении днем ​​и ночью. По словам эксперта, владельцам капризного растения следует делать так, чтобы в темное время суток в комнате было холоднее.

"Следует стремиться к разнице между днем ​​и ночью на 10-15 градусов", - передает слова флориста издания.

Кроме того, эксперт советует обратить внимание на свет. Чтобы орхидея цвела, она должна стоять не под прямыми лучами солнца. Лучший вариант - окно, выходящее на восток или юг.

"Правильное количество света имеет решающее значение. Слишком мало - они не будут цвести, слишком много - их листья могут сгореть", - добавил флорист.

Что делать, чтобы орхидея начала цвести (фото: freepik.com)

Если орхидея не цветет - радикальный совет

Эксперт отметил, что иногда происходит и так, что орхидея получает много света, находится в условиях с разными температурами, а все равно не цветет. Тогда стоит задуматься, правильно ли вы ее поливаете, а также достаточно ли растение получает удобрения.

Если с этим проблем нет, флорист советует воспользоваться радикальным методом.

"Иногда простая пересадка орхидеи в свежую смесь может побуждать ее зацвести", - отметил флорист и добавил, что обычно такие растения нужно пересаживать каждые 18-24 месяца.