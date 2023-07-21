UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зробіть це з полуницею просто зараз, щоб отримувати врожай за врожаєм

Як доглядати полуницю в кінці літа (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Полуниця буде плодоносити не один рік і ви отримуватимете великі врожаї щосезону, якщо правильно доглядатимете за кущами. Про них не можна забувати навіть тоді, коли ягоди вже зібрані і полуниця "відпочиває".

Що треба зробити з полуницею у другій половині літа, розповіли на YouTube-каналі Наша дача.

Коли починати готувати врожай наступного року

Полуницею варто зайнятися через два тижні після того, як ви зібрали останню ягоду. Це приблизно середина липня.

Що зробити з полуницею

  • Обрізка листя

Почати треба з листя, обрізавши те, яке має певні ушкодження, хвороби, прояви шкідників. Так само видаляється і старе листя. Залишити треба кілька молодих листочків, які є всередині куща.

  • Підживлення

Полуницю варто полити органо-мінеральним добривом з формулою 15/7/7. Де азоту - 15, фосфору - 7, калію - 7. Азот допоможе наростити полуниці нове молоде листя, а калій та фосфор - укріпити коріння і закласти майбутні бруньки, з яких наступного року виростуть квіти і ягоди.

Якщо у вас є універсальне добриво, де складників порівну, туди треба додати аміачної селітри, щоб підвищити вміст азоту. Наприклад, до 10 грамів такого добрива треба додати 5-7 грамів селітри.

  • Прополка і обробка

Якщо грядка з полуницею не замульчована, приберіть всі бур'яни. Потім проведіть обробку від ймовірних шкідників і хвороб спеціальними препаратами.

Крім того не забувайте регулярно зволожувати ґрунт, адже коріння полуниці перестає розвиватися і рослина старіє.

Раніше ми писали, як відновити врожайність огірків після того, як вона почала знижуватися.

Також дізнайтеся, чому полуниця виростає дрібною.

Читайте РБК-Україна в Google News
сад и огород