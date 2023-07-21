Сделайте это с клубникой прямо сейчас, чтобы получать урожай за урожаем

Клубника будет плодоносить не один год и вы будете получать большие урожаи каждый сезон, если правильно будете ухаживать за кустами. О них нельзя забывать даже тогда, когда ягоды уже собраны и клубника "отдыхает".
Что нужно сделать с клубникой во второй половине лета, рассказали на YouTube-канале Наша дача.
Клубникой следует заняться через две недели после того, как вы собрали последнюю ягоду. Это примерно середина июля.
Начать нужно с листьев, обрезав те, что имеют определенные повреждения, болезни, проявления вредителей. Так же удаляется и старые листья. Оставить нужно несколько молодых листочков, которые есть внутри куста.
Клубнику следует полить органо-минеральным удобрением с формулой 15/7/7. Где азота - 15, фосфора - 7, калия - 7. Азот поможет нарастить клубнике новые молодые листья, а калий и фосфор - укрепить корни и заложить будущие почки, из которых в следующем году вырастут цветы и ягоды.
Если у вас есть универсальное удобрение, где составляющих поровну, туда нужно добавить аммиачной селитры, чтобы повысить содержание азота. К примеру, к 10 граммам такого удобрения нужно добавить 5-7 граммов селитры.
Если грядка с клубникой не замульчирована, уберите все сорняки. Затем проведите обработку от возможных вредителей и болезней специальными препаратами.
Кроме того не забывайте регулярно увлажнять почву, ведь корни клубники перестают развиваться и растение стареет.
Раньше мы писали, как восстановить урожайность огурцов после того, как она начала снижаться.
Также узнайте, почему клубника вырастает мелкой.