Сделайте это с клубникой прямо сейчас, чтобы получать урожай за урожаем

Когда начинать готовить урожай следующего года

Клубникой следует заняться через две недели после того, как вы собрали последнюю ягоду. Это примерно середина июля.

Что сделать с клубникой

Обрезка листьев

Начать нужно с листьев, обрезав те, что имеют определенные повреждения, болезни, проявления вредителей. Так же удаляется и старые листья. Оставить нужно несколько молодых листочков, которые есть внутри куста.

Подкормка

Клубнику следует полить органо-минеральным удобрением с формулой 15/7/7. Где азота - 15, фосфора - 7, калия - 7. Азот поможет нарастить клубнике новые молодые листья, а калий и фосфор - укрепить корни и заложить будущие почки, из которых в следующем году вырастут цветы и ягоды.

Если у вас есть универсальное удобрение, где составляющих поровну, туда нужно добавить аммиачной селитры, чтобы повысить содержание азота. К примеру, к 10 граммам такого удобрения нужно добавить 5-7 граммов селитры.

Прополка и обработка

Если грядка с клубникой не замульчирована, уберите все сорняки. Затем проведите обработку от возможных вредителей и болезней специальными препаратами.

Кроме того не забывайте регулярно увлажнять почву, ведь корни клубники перестают развиваться и растение стареет.