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Сделайте это с клубникой прямо сейчас, чтобы получать урожай за урожаем

Как ухаживать за клубникой в конце лета (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Клубника будет плодоносить не один год и вы будете получать большие урожаи каждый сезон, если правильно будете ухаживать за кустами. О них нельзя забывать даже тогда, когда ягоды уже собраны и клубника "отдыхает".

Что нужно сделать с клубникой во второй половине лета, рассказали на YouTube-канале Наша дача.

Когда начинать готовить урожай следующего года

Клубникой следует заняться через две недели после того, как вы собрали последнюю ягоду. Это примерно середина июля.

Что сделать с клубникой

  • Обрезка листьев

Начать нужно с листьев, обрезав те, что имеют определенные повреждения, болезни, проявления вредителей. Так же удаляется и старые листья. Оставить нужно несколько молодых листочков, которые есть внутри куста.

  • Подкормка

Клубнику следует полить органо-минеральным удобрением с формулой 15/7/7. Где азота - 15, фосфора - 7, калия - 7. Азот поможет нарастить клубнике новые молодые листья, а калий и фосфор - укрепить корни и заложить будущие почки, из которых в следующем году вырастут цветы и ягоды.

Если у вас есть универсальное удобрение, где составляющих поровну, туда нужно добавить аммиачной селитры, чтобы повысить содержание азота. К примеру, к 10 граммам такого удобрения нужно добавить 5-7 граммов селитры.

  • Прополка и обработка

Если грядка с клубникой не замульчирована, уберите все сорняки. Затем проведите обработку от возможных вредителей и болезней специальными препаратами.

Кроме того не забывайте регулярно увлажнять почву, ведь корни клубники перестают развиваться и растение стареет.

Раньше мы писали, как восстановить урожайность огурцов после того, как она начала снижаться.

Также узнайте, почему клубника вырастает мелкой.

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