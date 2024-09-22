Зробіть це на Осіннє рівнодення, аби забути про невдачі. Потужний ритуал на багатство

Грошовий ритуал на Осіннє рівнодення

"Момент Осіннього рівнодення це ідеальний час для проведення ритуалів, які допомагають залучити процвітання та фінансову стабільність. Грошовий ритуал на рівнодення допоможе очистити старі енергетичні блоки та відкрити нові фінансові можливості", - розповіла Лагуз.

Що вам знадобиться для цього ритуалу:

зелена свічка (колір грошей та процвітання)

три монети (будь-якого номіналу, бажано нові або чисті)

лавровий лист (символ успіху і перемоги)

тканинний мішечок або невелика коробочка

трохи кориці або меду (для залучення додаткової удачі)

Як проводити ритуал

Знайдіть тихе місце, де ви не будете відволікатися. Запаліть зелену свічку, уявляючи, як її полум’я наповнює ваш простір енергією достатку та процвітання.

Візьміть три монети в руку та по черзі пройдіться ними над полум’ям свічки, промовляючи такі слова:

"Енергія грошей, прийди до мене,

Як світло це чисте,

Як день і ніч у рівновазі,

Нехай достаток наповнює мій дім!".

Напишіть на мішечку або коробочці своє ім’я або слово "багатство". Обережно пронесіть його над свічкою, уявляючи, як енергія успіху входить у ваше життя.

Покладіть монети і лавровий лист у цей тканинний мішечок або коробочку. Додайте трохи кориці або краплю меду, щоб залучити ще більше удачі та позитивної енергії.

Закрийте мішечок или коробочку і скажіть тихо, але вголос:

"Як ці монети лежать у мішку,

Так і гроші течуть до мене.

Як лавр завжди зеленіє,

Так і достаток мої фінанси гріє".

Загасіть свічку, подякувавши за енергію рівнодення. Зберігайте мішечок у затишному місці вдома або носіть із собою, щоб він постійно нагадував вам про наміри багатства.

"Після ритуалу будьте уважні до фінансових можливостей, які можуть несподівано виникнути. Цей ритуал допоможе вам відкрити нові фінансові двері й гармонізувати потоки грошей у вашому житті, використовуючи силу Осіннього рівнодення!" - резюмувала Лагуз.