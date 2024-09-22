Сделайте это на Осеннее равноденствие, чтобы забыть о неудачах. Мощный ритуал на богатство

22 сентября наступает Осеннее равноденствие. И этот день - отличная возможность призвать в свою жизнь деньги и успех. Существует определенный ритуал, который поможет забыть о нищете и принесет счастье.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Лия Лагуз рассказала, что нужно сделать, чтобы разбогатеть.
"Момент Осеннего равноденствия - это идеальное время для проведения ритуалов, которые помогают привлечь процветание и финансовую стабильность. Денежный ритуал на равноденствие поможет очистить старые энергетические блоки и открыть новые финансовые возможности", - рассказала Лагуз.
Найдите тихое место, где вы не будете отвлекаться. Зажгите зеленую свечу, представляя, как ее пламя наполняет ваше пространство энергией изобилия и процветания.
Возьмите три монеты в руку и поочередно пройдитесь над пламенем свечи, произнося следующие слова:
"Енергія грошей, прийди до мене,
Як світло це чисте,
Як день і ніч у рівновазі,
Нехай достаток наповнює мій дім!".
Напишите на мешочке или коробочке свое имя или слово "богатство". Осторожно пронесите его над свечой, воображая, как энергия успеха входит в вашу жизнь.
Положите монеты и лавровый лист в этот тканевой мешочек или коробочку. Добавьте немного корицы или каплю меда, чтобы привлечь еще больше удачи и положительной энергии.
Закройте мешочек или коробочку и скажите тихо, но вслух:
"Як ці монети лежать у мішку,
Так і гроші течуть до мене.
Як лавр завжди зеленіє,
Так і достаток мої фінанси гріє".
Потушите свечу, поблагодарив за энергию равноденствия. Храните мешочек в уютном месте дома или носите с собой, чтобы он постоянно напоминал вам о намерениях богатства.
"После ритуала будьте внимательны к финансовым возможностям, которые могут неожиданно возникнуть. Этот ритуал поможет вам открыть новую финансовую дверь и гармонизировать потоки денег в вашей жизни, используя силу Осеннего равноденствия!" - резюмировала Лагуз.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Осеннее равноденствия принесет каждому знаку Зодиака.
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