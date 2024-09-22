Сделайте это на Осеннее равноденствие, чтобы забыть о неудачах. Мощный ритуал на богатство

Денежный ритуал на Осеннее равноденствие

"Момент Осеннего равноденствия - это идеальное время для проведения ритуалов, которые помогают привлечь процветание и финансовую стабильность. Денежный ритуал на равноденствие поможет очистить старые энергетические блоки и открыть новые финансовые возможности", - рассказала Лагуз.

Что вам понадобится для этого ритуала:

зеленая свеча (цвет денег и процветания)

три монеты (любого номинала, желательно новые или чистые)

лавровый лист (символ успеха и победы)

тканевой мешочек или небольшая коробочка

немного корицы или меда (для привлечения дополнительной удачи)

Как проводить ритуал

Найдите тихое место, где вы не будете отвлекаться. Зажгите зеленую свечу, представляя, как ее пламя наполняет ваше пространство энергией изобилия и процветания.

Возьмите три монеты в руку и поочередно пройдитесь над пламенем свечи, произнося следующие слова:

"Енергія грошей, прийди до мене,

Як світло це чисте,

Як день і ніч у рівновазі,

Нехай достаток наповнює мій дім!".

Напишите на мешочке или коробочке свое имя или слово "богатство". Осторожно пронесите его над свечой, воображая, как энергия успеха входит в вашу жизнь.

Положите монеты и лавровый лист в этот тканевой мешочек или коробочку. Добавьте немного корицы или каплю меда, чтобы привлечь еще больше удачи и положительной энергии.

Закройте мешочек или коробочку и скажите тихо, но вслух:

"Як ці монети лежать у мішку,

Так і гроші течуть до мене.

Як лавр завжди зеленіє,

Так і достаток мої фінанси гріє".

Потушите свечу, поблагодарив за энергию равноденствия. Храните мешочек в уютном месте дома или носите с собой, чтобы он постоянно напоминал вам о намерениях богатства.

"После ритуала будьте внимательны к финансовым возможностям, которые могут неожиданно возникнуть. Этот ритуал поможет вам открыть новую финансовую дверь и гармонизировать потоки денег в вашей жизни, используя силу Осеннего равноденствия!" - резюмировала Лагуз.