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Коли настане Осіннє рівнодення та як залучити щастя. Секретний ритуал від астролога

Субота 21 вересня 2024 15:24
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Коли настане Осіннє рівнодення та як залучити щастя. Секретний ритуал від астролога Коли настане Осіннє рівнодення (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко
Експерт: Лія Лагуз

Вже скоро починається Осіннє рівнодення. І ця подія дуже важлива, адже вона здатна змінити наші життя. У цьому може допомогти спеціальний ритуал, про який мало хто знає.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Лія Лагуз розповіла, коли настане Осіннє рівнодення та як зробити так, аби ця подія допомогла віднайти баланс й налаштуватися на хвилі позитивної енергії.

Осіннє рівнодення 2024 - момент гармонії між світлом та темрявою

"Осіннє рівнодення - це не просто астрономічна подія, коли день і ніч стають рівними, а й час глибокого внутрішнього оновлення та підготовки до темної половини року. Воно настає у вересні, колі Сонце переходить у 1 градус знаку Терези і символізує початок астрономічної осені", - розповіла астролог.

Цього року точний момент настання рівнодення відбудеться 22 вересня, о 15:49 за київським часом.

У давні часи, пояснила Лагуз, цей день відзначали як момент рівноваги між світлом і темрявою, коли природа повільно готується до зими. Це час збирати плоди наших зусиль, підбивати підсумки та налаштовувати себе на нові починання.

Ритуал на Осіннє рівнодення на здобуття внутрішньої гармонії та балансу

"Щоб увійти в гармонію з енергіями рівнодення, варто провести простий, але потужний ритуал. Він допоможе налаштувати внутрішній баланс, подякувати за те, що було досягнуто, і підготуватися до нового етапу", - зазначила Лія.

Що вам знадобиться:

  • свічка (бажано помаранчевого або золотого кольору, символ вогню і Сонця)
  • аркуш паперу та ручка
  • листя дерев (осіннє листя символізує завершення циклів)
  • чашка з водою (вода як символ емоцій і очищення).

Як провести ритуал

Знайдіть тихе місце, де вас не будуть турбувати. Запаліть свічку та уявіть, як її світло заповнює ваш простір теплом і гармонією.

На аркуші паперу напишіть усе, за що ви вдячні цього року. Це можуть бути ваші досягнення, уроки, нові знайомства або досвід.

Покладіть осіннє листя біля свічки. Уявіть, як це листя відображає цикл вашого життя - те, що більше не служить вам, як відмерле листя, має бути відпущене. Подумайте про те, що ви готові відпустити.

Занурте пальці в чашку з водою, зосереджуючись на своїх емоціях. Попросіть внутрішнього очищення та гармонії.

Спаліть листок із подякою (обережно). Дивлячись на полум’я, відчуйте, як усе, що більше вам не потрібно, зникає разом з димом. Подякуйте собі та світу за цей момент усвідомлення.

Завершіть ритуал, загасивши свічку. Відчуйте внутрішній спокій і баланс.

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