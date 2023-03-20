Зробіть це з орхідеєю, і вона буде квітнути майже безперервно

Як змусити орхідею квітнути частіше

Окрім правильного поливу в міру підсушування субстрату, підживлення і хорошого освітлення, варто знати, як правильно обрізати квітконоси.

Щоб орхідея не витрачала час на нарощування нового квітконоса від коренів, не варто повністю обрізати старий.

Коли красуня закінчить квітнути, знайдіть під нижньою квіткою першу сплячу бруньку і обріжте на 2-3 сантиметри вище. Скоро з цієї бруньки з'явиться новий квітконос.

Зріжте квітконос над сплячою брунькою (скриншот)

Щоправда, є у такого способу і недоліки. Такі квітконоси виходять довгими, їх треба додатково кріпити. А після обрізки залишаються не дуже естетичні палиці. Якщо вам такий вигляд орхідеї між цвітіннями не подобається, можете різати під корінь. Тільки потім доведеться чекати, поки орхідея наростить новий квітконос.

Коли треба підживлювати орхідею

Цю процедуру проводять у період активної вегетації, тобто росту нових листочків, щоб вони були міцними і здоровими. А також, коли орхідея викидає квітконоси.

Чудово підійде витяжка з біогумусу, яку можна купити, як в спеціалізованих магазинах, так і замовити онлайн. Є спеціальні витяжки "для орхідей".

Розчиніть у 4 літрах води 1 ковпачок (50 мл) добрива. Гарно перемішайте.

Поливати треба із "замочуванням". Залийте добриво у ємність, трохи більшу за горщик з орхідеєю. Поставте туди орхідею, щоб частина горщика, де коріння, занурилася у воду. Залиште на кілька годин, щоб орхідея "напилася".

Поливають орхідею простою водою так само із "замочуванням" на 2-3 години, коли субстрат повністю просохне.