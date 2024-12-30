Зробіть це в Новорічну ніч, аби вдома було щастя. Ритуали від негативу та для зміцнення стосунків

Новорічна ніч вважається особливим моментом, коли можна загадувати бажання. Окрім цього, існує думка, що певні ритуали, особливо якщо проводити їх у північ, здатні захистити від усього поганого та врятувати стосунки.
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Лія Лагуз розповіла, що треба робити в Новорічну ніч, аби в домі увесь рік було щастя.
"Новорічний період - чудова нагода залучити гармонію і взаєморозуміння в сім'ї. Цей ритуал допоможе зміцнити зв'язки з близькими людьми та забезпечить тепло й підтримку на весь рік", - розповіла Лія.
Для того, аби увесь рік було кохання, робіть наступне:
Новорічний ритуал для кохання (ілюстрація: freepik.com)
Як захиститися від всього поганого на Новий рік:
До слова, раніше ми розповідали, що заборонено дарувати на Новий рік.
Також астролог назвала новорічний ритуал для багатства.